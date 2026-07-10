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Manifestaciones en el centro de Bogotá detienen el tráfico: conozca el estado de las vías y TransMilenio

Las manifestaciones han persistido por más de cuatro horas.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

10 de julio de 2026 a las 3:54 p. m.
Protestas en la Plaza de Bolívar y San Victorino generan bloqueos viales.
Protestas en la Plaza de Bolívar y San Victorino generan bloqueos viales. Foto: @BogotaTransito

Desde las once de la mañana, un grupo de manifestantes se concentró en la Plaza de Bolívar, ubicada en el centro de Bogotá. Los ciudadanos ocuparon uno de los carriles vehiculares del sector, lo que limitó el tránsito de automóviles y buses que se dirigían hacia el sur de la capital de la república este viernes 10 de julio.

Esta importante vía sufrirá un cierre que afectará la movilidad.
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La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que se implementaron cierres viales en la carrera 8 con calle 12 debido a la concentración. “Agentes civiles y el grupo guía de la entidad asumieron el monitoreo del tráfico”, mientras las autoridades locales iniciaron el acompañamiento de la jornada.

La medida de pico y placa continúa siendo una de las principales estrategias para reducir la congestión vehicular en la capital.
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Traslado de la movilización a San Victorino

Sobre las dos de la tarde, la misma entidad del distrito confirmó que los manifestantes se desplazaron hacia el sector comercial de San Victorino.

La movilización avanzó por la calle 10 y generó un bloqueo total en la intersección con la carrera Décima, ocupando tanto la calzada mixta como la exclusiva de Transmilenio.

A raíz del bloqueo constante, la empresa de transporte público masivo emitió un comunicado oficial sobre la situación en la troncal de la carrera Décima.

El sistema detuvo sus servicios troncales y activó retornos operativos hacia el norte en la estación Bicentenario y hacia el sur en la estación Museo Nacional.

Suspensión temporal de estaciones y desvíos

La gerencia de Transmilenio reportó que las rutas que transitan por la calle 13 debieron realizar retornos en el sector de La Mariposa. Asimismo, la entidad suspendió temporalmente la operación de las estaciones San Victorino, Las Nieves, San Diego y Museo del Oro para garantizar la seguridad.

En un reporte posterior, emitido a las tres y cuarto de la tarde, la Secretaría de Movilidad de Bogotá señaló: “Los manifestantes realizan bloqueos intermitentes sobre la carrera 10, lo que obligó al cierre de este corredor entre la calle 17 y la avenida de Los Comuneros”. Personal especializado continuó en la zona apoyando la gestión vehicular.

Balance de usuarios afectados

Por su parte, Transmilenio actualizó el estado de la contingencia e indicó que los buses zonales implementaron desvíos en el área afectada. Las estaciones Las Nieves y San Diego habilitaron servicios específicos, mientras que la estación San Victorino se mantuvo fuera de servicio, dejando un saldo de 62.373 usuarios afectados.

Las autoridades distritales recomendaron a la ciudadanía evitar el tránsito por las vías del centro de la ciudad debido a la persistencia de las protestas. Los bloqueos en los corredores principales completaron más de cuatro horas, por lo que se sugiere tomar rutas alternas y anticipar los tiempos de viaje.