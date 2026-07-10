Manifestaciones en el centro de Bogotá detienen el tráfico: conozca el estado de las vías y TransMilenio

Desde las once de la mañana, un grupo de manifestantes se concentró en la Plaza de Bolívar, ubicada en el centro de Bogotá. Los ciudadanos ocuparon uno de los carriles vehiculares del sector, lo que limitó el tránsito de automóviles y buses que se dirigían hacia el sur de la capital de la república este viernes 10 de julio.

Estos son los cierres viales que afectarán la movilidad en Bogotá durante los próximos días

La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que se implementaron cierres viales en la carrera 8 con calle 12 debido a la concentración. “Agentes civiles y el grupo guía de la entidad asumieron el monitoreo del tráfico”, mientras las autoridades locales iniciaron el acompañamiento de la jornada.

Cierres viales en Bogotá durante este puente festivo: por qué y cuáles son los desvíos

Traslado de la movilización a San Victorino

Sobre las dos de la tarde, la misma entidad del distrito confirmó que los manifestantes se desplazaron hacia el sector comercial de San Victorino.

La movilización avanzó por la calle 10 y generó un bloqueo total en la intersección con la carrera Décima, ocupando tanto la calzada mixta como la exclusiva de Transmilenio.

[02:01 p.m.] #GestiónDelTráfico |Manifestantes se desplazan a la calle 10, generan bloqueo total de la calle 10 con carrera Décima, ambas calzadas mixta y exclusiva. ⛔



👮 Autoridades permanecen realizando acompañamiento. https://t.co/c4lRfetdG9 pic.twitter.com/wc6bAXAHLL — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) July 10, 2026

A raíz del bloqueo constante, la empresa de transporte público masivo emitió un comunicado oficial sobre la situación en la troncal de la carrera Décima.

El sistema detuvo sus servicios troncales y activó retornos operativos hacia el norte en la estación Bicentenario y hacia el sur en la estación Museo Nacional.

⏰ #TMAhora (2:08 p. m.)#Actualización



📍 Troncal Carrera 10ª:



🚍 Los servicios troncales se detienen y realizan retornos sentido hacia el norte en la estación Bicentenario↩️, y hacia el sur en Museo Nacional ↪️📍



Las rutas de TransMilenio que transitan sobre la calle 13… pic.twitter.com/S7kxCkS9gv — TransMilenio (@TransMilenio) July 10, 2026

Suspensión temporal de estaciones y desvíos

La gerencia de Transmilenio reportó que las rutas que transitan por la calle 13 debieron realizar retornos en el sector de La Mariposa. Asimismo, la entidad suspendió temporalmente la operación de las estaciones San Victorino, Las Nieves, San Diego y Museo del Oro para garantizar la seguridad.

En un reporte posterior, emitido a las tres y cuarto de la tarde, la Secretaría de Movilidad de Bogotá señaló: “Los manifestantes realizan bloqueos intermitentes sobre la carrera 10, lo que obligó al cierre de este corredor entre la calle 17 y la avenida de Los Comuneros”. Personal especializado continuó en la zona apoyando la gestión vehicular.

[03:12 p.m.]#GestiónDelTráfico Manifestantes realizan bloqueos intermitentes sobre la carrera 10. Se realizan cierre de la Cra. 10, entre la calle 17 y la Av. Comuneros. 🚧



👮 Unidades del grupo guía en la zona apoyan la gestión del tráfico. https://t.co/vlZ7G4g6ho pic.twitter.com/b0jfvSD7QR — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) July 10, 2026

Balance de usuarios afectados

Por su parte, Transmilenio actualizó el estado de la contingencia e indicó que los buses zonales implementaron desvíos en el área afectada. Las estaciones Las Nieves y San Diego habilitaron servicios específicos, mientras que la estación San Victorino se mantuvo fuera de servicio, dejando un saldo de 62.373 usuarios afectados.

Las autoridades distritales recomendaron a la ciudadanía evitar el tránsito por las vías del centro de la ciudad debido a la persistencia de las protestas. Los bloqueos en los corredores principales completaron más de cuatro horas, por lo que se sugiere tomar rutas alternas y anticipar los tiempos de viaje.