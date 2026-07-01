La razón de las manifestaciones en la calle 26, en Bogotá: Escuela Sinfónica de Samacá se hizo sentir

Un grupo de menores de edad y padres de familia de la Escuela Sinfónica de Samacá, Boyacá, realizó una manifestación en la calle 26 de Bogotá.

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La movilización ciudadana tuvo como objetivo solicitar al Ministerio de las Culturas y al Gobierno nacional la asignación de recursos económicos para un viaje internacional. La delegación artística requiere el financiamiento estatal para participar en el Mundial de Bandas que se llevará a cabo en Países Bajos.

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Los manifestantes iniciaron su recorrido en horas de la mañana en las inmediaciones de la Universidad Nacional y avanzaron por los carriles vehiculares de la calle 26.

La marcha se trasladó posteriormente hacia el centro de la capital de la República, estableciendo un plantón frente a la sede principal del Ministerio de las Culturas. Durante la jornada de protesta, los jóvenes músicos interpretaron obras de su repertorio e hicieron muestras de danza tradicional frente a la entidad.

Logros internacionales previos y requerimientos económicos

La agrupación musical registra un reconocimiento internacional previo tras obtener el tercer puesto en el Mundial de Bandas de Valencia, España 2024. Debido a este logro en territorio europeo, el presidente de la República, Gustavo Petro, había emitido un mensaje público de felicitación a los integrantes de la escuela.

Banda Sinfónica de Samacá solicitó el apoyo del Gobierno nacional. Foto: Suministrado a SEMANA

Ante este antecedente, los voceros de la movilización solicitaron que el Poder Ejecutivo ordene la transferencia de los fondos requeridos a través de los ministerios competentes.

Los representantes del colectivo indicaron que la delegación musical necesita un total de 400 millones de pesos para cubrir los costos logísticos del traslado hacia Europa.

Sandra Bernal, madre de dos de los menores de edad pertenecientes a la banda, detalló que el grupo está conformado por 64 integrantes que deben viajar de manera inmediata. Bernal señaló que, aunque los padres de familia y las autoridades locales gestionaron aportes iniciales, los fondos disponibles son insuficientes.

El llamado al Gobierno nacional ante la proximidad del evento

La vocera de los padres de familia explicó que la urgencia de la asignación presupuestal radica en que faltan 20 días para la fecha programada del viaje institucional.

A solo 20 días del Mundial de Bandas en Países Bajos, 64 niños de la Escuela Sinfónica de Samacá necesitan 400 millones de pesos para viajar. Sandra Bernal, madre de familia, pide apoyo estatal urgente: “Queremos representar a Colombia en el mundo”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/FqPT5Q170W — Revista Semana (@RevistaSemana) July 1, 2026

Bernal expuso que la Escuela Sinfónica de Samacá desarrolla procesos de formación artística continua con una población de 1.300 niños y jóvenes desde los cuatro años de edad. La representante comunitaria instó tanto a la administración actual como al gobierno entrante a priorizar las partidas presupuestales destinadas a la cultura.

Las directivas de la escuela informaron que la participación en el certamen en Países Bajos constituye una representación oficial de Boyacá y de Colombia en escenarios internacionales.

Hasta el momento, los delegados del Ministerio de las Culturas han iniciado mesas de diálogo con los representantes de la marcha para evaluar la viabilidad de los traslados. El desarrollo de estas mesas técnicas definirá si la delegación musical boyacense contará con las garantías económicas para asistir al evento internacional.