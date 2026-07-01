Así será la transformación urbana alrededor del Metro: Úrsula Ablanque, secretaria de Planeación, explica los detalles de las ondas metropolitanas

SEMANA: Secretaria, empecemos por lo básico. ¿Qué son las Ondas Metropolitanas?

Úrsula Ablanque (U. A.): Las Ondas Metropolitanas son la gran apuesta de la ciudad. El Metro es un sistema de transporte que les va a facilitar la vida a los bogotanos. Va a recoger a las personas que vienen desde Kennedy y desde el sur de Bogotá, acercándolas a los principales centros de empleo, hasta la calle 72. Eso, sin duda, va a cambiar la cara de Bogotá.

La firma del alcalde Galán que cambia la historia del Metro: “Estamos construyendo una nueva Bogotá”

Así se deberán ver los entornos próximos y bajopuentes del trazado de la primera línea del metro de Bogotá. Foto: Secretaría de Planeación de Bogotá

Pero las Ondas Metropolitanas van un paso más allá. No se trata únicamente de resolver el tema del transporte y la movilidad, sino de demostrar cómo, a partir del transporte masivo y, en concreto, de esta primera línea del Metro, se puede transformar la ciudad.

El metro trae una transformación urbana y representa una oportunidad para generar una ciudad con servicios y equipamientos. Por equipamientos entendemos proyectos de salud, proyectos educativos, colegios; también comercio y todo aquello que creemos que debe existir alrededor del transporte público y de las estaciones. En últimas, eso significa una mejor calidad de vida para las personas.

¿Está ilusionado con el metro de Bogotá? Estudio revela lo que piensan los capitalinos

SEMANA: ¿Cómo se organizará la ciudad alrededor de las estaciones del metro y cuáles son esos componentes que representan el espíritu del proyecto?

Ú. A.: Quienes encuentren todo lo que necesitan alrededor de una estación tendrán que hacer menos desplazamientos. Eso ya representa una ganancia en tiempo. Además, en términos de sostenibilidad y ambientales, implica un menor consumo de combustible y una reducción de los impactos asociados al transporte.

Distrito alista la mayor transformación urbana de la calle 72: proyectan más de 12.000 viviendas y un nuevo centro de movilidad en Bogotá

Esta apuesta de renovación alrededor de las estaciones busca precisamente traer los servicios que necesita la ciudadanía, los equipamientos que requiere, espacio público de calidad y mejores parques. También busca fortalecer la conectividad con los demás sistemas de transporte, como TransMilenio y las ciclorrutas. Es un espacio público pensado para el territorio, de acuerdo con los distintos ejes principales de movilidad peatonal que se deben consolidar.

Así se deberán ver los entornos próximos y bajopuentes del trazado de la primera línea del metro de Bogotá. Foto: Secretaría de Planeación de Bogotá

Otro gran componente es la vivienda. Alrededor de las estaciones estamos proponiendo una normativa que permita una mayor densificación, es decir, un mejor aprovechamiento del suelo para vivienda, porque pensamos que vivir cerca de las estaciones también significa calidad de vida.

Queremos fomentar especialmente la vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritario, es decir, llevar soluciones habitacionales para la población más vulnerable alrededor de las estaciones y a lo largo de la ciudad. Este también es un ejercicio de equidad para toda la ciudadanía y para todo el territorio de Bogotá.

SEMANA: Cuando hablamos de esa optimización del espacio alrededor de las estaciones, ¿qué va a implicar en términos de planeación? ¿Será necesario modificar el Plan de Ordenamiento Territorial o las normas sobre el uso del suelo?

¿Cuándo entrará en función el Metro de Bogotá?

Así se deberán ver los entornos próximos y bajopuentes del trazado de la primera línea del metro de Bogotá. Foto: Secretaría de Planeación de Bogotá

Ú. A.: Son dos preguntas amplias. La primera tiene que ver con la norma, y eso es muy importante. Todo este proyecto se desarrolla dentro del POT vigente. No estamos creando una norma nueva, sino facilitando la transición hacia la norma que resulta más conveniente para estas zonas.

Estas áreas son las que llamamos Ondas Metropolitanas; técnicamente se denominan Áreas de Influencia Local (AIL). Se delimitan alrededor de las estaciones del Metro mediante una metodología que identifica lo que corresponde aproximadamente a cinco minutos caminando desde cada estación.

Es decir, si una persona sale caminando desde una estación, esos cinco minutos representan, aproximadamente, un radio de unas cinco cuadras o cerca de 500 metros. Sin embargo, estas áreas no son círculos perfectos, porque dependen de la forma de las manzanas, de los recorridos peatonales y de los obstáculos existentes en la ciudad.

Así se deberán ver los entornos próximos y bajopuentes del trazado de la primera línea del metro de Bogotá. Foto: Secretaría de Planeación de Bogotá

Por eso sus límites son irregulares y responden a la manera en que realmente funciona el territorio. Una vez delimitadas esas zonas, encontramos que existen 16 estaciones en la primera línea del metro, pero Ondas Metropolitanas solamente para 13 de ellas.

SEMANA: ¿Todo el trazado o las áreas circundantes a la línea de metro serán acogidas por las Ondas Metropolitanas?

Ú. A.: Dos estaciones no cuentan con Ondas Metropolitanas porque están ubicadas en sectores con un importante valor patrimonial y allí prevalecen las decisiones de protección del patrimonio. La tercera estación que no hace parte de este esquema es la Estación Central, ubicada sobre la avenida El Dorado (calle 26), porque ese sector se desarrolla mediante un plan parcial. Allí también converge una importante estación de TransMilenio y, en el futuro, la llegada del Regiotram de Occidente.

Por eso terminamos con 13 Ondas Metropolitanas distribuidas a lo largo de la primera línea del Metro.

Así se deberán ver los entornos próximos y bajopuentes del trazado de la primera línea del metro de Bogotá. Foto: Secretaría de Planeación de Bogotá

SEMANA: ¿Cuál es el efecto en desarrollo que habrá en las zonas acogidas por las Ondas Metropolitanas?

Ú. A.: Estas Ondas Metropolitanas tienen un primer anillo, que corresponde a los suelos que adquirió la Empresa Metro para el desarrollo de las estaciones y para el paso de la infraestructura. En esos terrenos le corresponde a la Empresa Metro desarrollar el espacio público y todos los usos conexos que se van a necesitar en el entorno inmediato de las estaciones. Luego tenemos un segundo anillo, que es propiamente la Onda Metropolitana. Es sobre esa zona donde, mediante el Decreto 239 de 2026, establecemos las reglas de juego.

El POT 555 establece distintos tratamientos urbanísticos para todo el territorio de Bogotá. Lo que buscamos con este decreto es que las zonas de las Ondas Metropolitanas puedan acceder al tratamiento de renovación urbana. Ese tratamiento tiene una ventaja frente a los demás: permite una mayor edificabilidad. De esa manera logramos el objetivo de densificar estos sectores y hacer posible el desarrollo de vivienda alrededor de las estaciones.

Así se deberán ver los entornos próximos y bajopuentes del trazado de la primera línea del metro de Bogotá. Foto: Secretaría de Planeación de Bogotá

SEMANA: ¿Qué otros cambios se integrarán con este nuevo decreto de Ondas Metropolitanas?

Ú. A.: El otro cambio importante consiste en permitir que estas áreas pasen a ser áreas de actividad estructurante. Una actividad estructurante permite que, en los primeros pisos o dentro de los proyectos, puedan instalarse todos los servicios que necesita la ciudad: comercio, equipamientos públicos, servicios de salud, seguridad, colegios, jardines infantiles y equipamientos de integración social.

Es decir, esta clasificación permite que las Ondas Metropolitanas realmente se conviertan en núcleos urbanos alrededor de las estaciones del metro. En síntesis, la norma consiste en aplicar las disposiciones del POT que resultan más convenientes para estos sectores, pero además incorpora dos condiciones adicionales.

La reestructuración fue propuesta por la Alcaldía. Foto: Alcaldía de Bogotá

SEMANA: ¿Cuáles son…?

Ú. A.: La primera tiene que ver con el espacio público. El tratamiento de renovación urbana establece que, a cambio de esa mayor edificabilidad, los proyectos deben ceder espacio público. Lo que hicimos en las Ondas Metropolitanas fue definir exactamente dónde debe ubicarse ese espacio. Ese trabajo se hizo estudiando cada una de las ondas para identificar cuáles son los ejes principales donde se requieren andenes más amplios y mejores conexiones peatonales, de manera que los flujos de personas funcionen correctamente y se desarrollen sobre los corredores donde realmente queremos concentrar la movilidad.

Por eso cada Onda Metropolitana cuenta con un plano específico, en el que se determinan las cesiones de espacio público y la forma en que deben ejecutarse para que, al final, se construyan piezas urbanas coherentes y articuladas con el resto del territorio, tanto en espacio público como en parques y conectividad. Esa es una de las principales novedades.

Así será una de las estaciones de la primera línea del metro en el lugar de la estación Sena del Transmilenio. Foto: Metro de Bogotá

La otra tiene que ver con el recaudo de la participación en plusvalía. Ese recaudo está asociado al beneficio normativo de edificabilidad que reciben quienes desarrollen proyectos inmobiliarios dentro de estas zonas. Los recursos serán recibidos por la Empresa Metro, que tendrá la obligación de reinvertirlos en proyectos destinados a mejorar las propias Ondas Metropolitanas. Es decir, esos recursos deberán traducirse en intervenciones de espacio público u otras inversiones que la Empresa Metro considere prioritarias para fortalecer estos sectores.

SEMANA: ¿Este decreto queda blindado para futuras administraciones? Si llega un nuevo alcalde y decide que no quiere continuar con este modelo, ¿podría modificarlo?

Ú. A.: Esa es una muy buena pregunta. Nosotros creemos que estamos dejando este proceso completamente institucionalizado, con una seguridad jurídica y normativa muy sólida para garantizar su continuidad. Son proyectos pensados para el largo plazo y esperamos que las administraciones que vengan los mantengan porque únicamente generan beneficios y mejoran la calidad de vida de los bogotanos.

Así se deberán ver los entornos próximos y bajopuentes del trazado de la primera línea del metro de Bogotá. Foto: Secretaría de Planeación de Bogotá

La gran ventaja de esta norma es que quienes quieran desarrollar proyectos ya cuentan con reglas completamente claras. Por ejemplo, si un propietario decide asociarse con sus vecinos para adelantar un proyecto de renovación urbana, puede acudir directamente a la curaduría porque ya existe una reglamentación precisa. El curador sabe cuáles son las condiciones para otorgar la licencia, dónde debe dejarse el espacio público y cuál es el aporte económico que debe entregarse a la Empresa Metro. Esa claridad normativa facilita la aplicación de la norma, brinda seguridad jurídica y genera condiciones favorables para que los proyectos realmente se desarrollen.

Ahora bien, también es importante decir que este es un instrumento que comienza con la primera línea del Metro y que, naturalmente, podrá perfeccionarse. Si en la implementación encontramos aspectos que pueden mejorarse o ajustes que permitan obtener mejores resultados en el territorio, siempre existirá la posibilidad de modificar el decreto.

SEMANA: Secretaria, hace un momento le preguntaba por las personas que hoy viven en sectores vulnerables alrededor de las estaciones. ¿Qué pasará con esas viviendas? ¿Habrá procesos de adquisición o desplazamiento?

Ú. A.: Es muy importante aclarar que este mecanismo se activa de manera orgánica, en la medida en que los propietarios de los predios quieran acogerse a estos proyectos. Aquí no va a haber expropiaciones ni vamos a sacar a nadie de sus viviendas. Lo que esperamos es que la transformación del territorio se vaya dando de manera gradual y orgánica.

Esta firma será fundamental para los bogotanos, ya que les dará protagonismo en esta obra. Foto: Suministrada a SEMANA / Tomada de X @CarlosFGalan / Montaje: Semana

Y eso también se relaciona con la pregunta que me hacías sobre las futuras administraciones. Los procesos de renovación urbana y de transformación del territorio no ocurren en cuatro años; son procesos de largo plazo. Además, como esta transformación depende de la iniciativa de los propietarios y de los desarrolladores, es fundamental que exista seguridad jurídica, estabilidad normativa y confianza en que las reglas de juego se van a mantener. En la medida en que exista esa confianza, el proceso irá avanzando.

SEMANA: Mucho se ha hablado sobre la armonización de los espacios públicos que quedarán debajo del viaducto de la primera línea del Metro. ¿Ese componente hace parte de este proyecto o corresponde a otro proceso?

Ú. A.: Desde el Distrito estamos haciendo una mirada integral a todo lo que va a significar el impacto del metro sobre la ciudad. Estamos abordando este proceso desde distintos frentes. Por ejemplo, desde la Alcaldía también trabajamos en el proyecto Bogotá en modo Metro, que busca fortalecer la cultura ciudadana y la apropiación del sistema por parte de los bogotanos.

En cuanto al tema específico que mencionas, el de las pilonas y el espacio que queda debajo del viaducto, ese componente no hace parte de las Ondas Metropolitanas porque corresponde al primer anillo, es decir, al polígono que está directamente bajo la responsabilidad de la Empresa Metro. Sin embargo, sí estamos trabajando de manera articulada con varias entidades.

Estamos trabajando con el Jardín Botánico, con la Secretaría de Cultura y con otras entidades para entender cómo podemos desarrollar proyectos alrededor de esas pilonas, cómo reverdecer esos espacios y cómo incorporar elementos que activen su uso y les den vida. Ese trabajo es muy importante.

Ahora bien, también hay que tener presente que la Empresa Metro tiene un contrato de concesión con unas reglas de juego previamente establecidas y nosotros debemos actuar dentro de ese marco contractual mientras dicho contrato permanezca vigente.

"Firmamos el decreto que pone en marcha las Ondas Metropolitanas, con las que le apostamos a que el Metro traiga desarrollo, renovación y mejor calidad de vida", C. F. Galán en X. Foto: Tomada de X @CarlosFGalan

SEMANA: ¿Hay algún otro aspecto del decreto que considere importante destacar y que no hayamos mencionado?

Ú. A.: Sí. Hay algo que me parece especialmente valioso de esta norma y es que no solamente estamos estableciendo reglas urbanísticas para este sector de la ciudad. También estamos incorporando mecanismos de gestión y de financiación, como el recaudo que mencionábamos y las reglas asociadas a esos recursos. Desde el punto de vista urbanístico, eso es novedoso porque representa un paso más allá.

La experiencia nos ha mostrado que la norma, por sí sola, muchas veces no es suficiente para que las transformaciones realmente ocurran en el territorio. El territorio se construye con normas, por supuesto, pero también mediante incentivos y mecanismos que permitan involucrar al sector privado y a la ciudadanía. Lo que buscamos es generar esa corresponsabilidad que debe existir cuando se construye ciudad.

La propuesta está siendo analizada por el Gobierno. Foto: Alcaldía de Bogotá

También es importante aclarar que las Ondas Metropolitanas no se limitan únicamente a la primera línea del Metro. Estas son las primeras que expedimos, en un trabajo conjunto con la Empresa Metro, pero el concepto de Ondas Metropolitanas continuará desarrollándose.

Vendrán para las futuras líneas del metro y también ya estamos trabajando en tres sectores asociados a corredores de TransMilenio. Es decir, las Ondas Metropolitanas son un modelo de transformación urbana que no está pensado exclusivamente para el Metro.