Margarita Rosa de Francisco habló sobre famosa actriz colombiana e hizo inesperada confesión: “Se me hace agua la boca”

Margarita Rosa de Francisco se ha consolidado como una de las artistas más reconocidas de la televisión colombiana. Su trayectoria, marcada por diferentes papeles y proyectos, le permitió conquistar a varias generaciones de espectadores y convertirse en un referente de la actuación nacional gracias a su talento y versatilidad.

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Con el paso del tiempo, la actriz caleña ha reducido su participación en producciones televisivas y ha encontrado en otras facetas una manera de expresar sus intereses. Entre ellas, la escritura ocupa un lugar especial, pues se ha convertido en un espacio desde el cual plasma sus pensamientos, sentimientos y reflexiones sobre diferentes aspectos de su vida y del entorno que la rodea.

Sin embargo, tras el auge político que la rodeó tras la salida de Gustavo Petro, Margarita Rosa de Francisco se robó las miradas de más de uno con un video que salió a la luz, donde hacía una confesión sobre una famosa actriz colombiana.

La artista fue invitada a dar unas palabras en un homenaje a Constanza Duque, con quien tuvo la oportunidad de trabajar en el pasado. La caleña indicó que era un deleite hablar sobre su colega, a quien recordaba con admiración y respeto.

En un clip para La Red, la celebridad puntualizó que podía describir con elogios a la actriz, quien destacaba por su trabajo en diversas producciones nacionales como Pecados capitales, Café, con aroma de mujer, El inútil y Gabriela, giros del destino.

“Se me hace agua la boca hablando de Constanza Duque. Hay algo fascinante que ella tiene como actriz, y es que cuando actúa ella se pone en modo niña jugando. Es elegante de espíritu, y en la manera como ella se maneja en la vida, porque es una mujer con una sensibilidad muy agua. Muy ancha de pensamiento, muy libre”, dijo en el post.

“Los actores que hemos tenido la oportunidad de compartir en escena con Constanza, podemos decir que somos unos grandes privilegiados. Un compañero que te lo da todo para que uno crezca en la escena, es de una generosidad y de una amorosidad sin límite. Esa es Constanza Duque”, agregó.

Ante esto, Constanza Duque se mostró emocionada, revelando que la tomaba por sorpresa el mensaje de la famosa artista.

“No puede ser. Hay una gran admiración, la admiro mucho. Nunca pensé que fuera a hablar con esa generosidad de mí, me quedé sin palabras. Después de oír esto, me voy feliz, ya me puedo morir”, comentó sonriente.