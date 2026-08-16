El video por el que dicen que Daniel Muñoz se va del Crystal Palace: gesto quedó grabado

Daniel Muñoz está por tomar una de las decisiones más importantes de su carrera. El defensor colombiano ha sido relacionado con varios clubes de la Premier League, que le estarían siguiendo la pista para la temporada 2026/2027.

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Mientras continúan las negociaciones, Muñoz participó en el partido amistoso contra Friburgo en Alemania y, tras el pitazo final, dejó una imagen que muchos hinchas tomaron como despedida.

El colombiano le regaló su camiseta a un hincha que fue a acompañarlos en la gira y mientras se dirigía hacia el camerino hizo gestos con su mano derecha.

Crystal Palace está en pleno proceso de reconstrucción tras la salida de Oliver Glasner, histórico técnico con el que ganaron la Conference League, la FA Cup y la Community Shield. En los primeros partidos de pretemporada, Daniel Muñoz ha sido suplente y eso ha generado dudas entre la afición.

Lista de ofertas por Daniel Muñoz

Ahora mismo, Daniel Muñoz ha sido incluido en la carpeta de tres clubes importantes de la Premier League: Everton, Nottingham Forest y Tottenham.

Everton : Los Toffees estuvieron sondeando a Daniel Muñoz como posible refuerzo. “David Moyes quiere a un lateral derecho y Muñoz es una de las opciones que más le interesa”, informó el medio Sky Sports de Inglaterra.

: Los Toffees estuvieron sondeando a Daniel Muñoz como posible refuerzo. “David Moyes quiere a un lateral derecho y Muñoz es una de las opciones que más le interesa”, informó el medio de Inglaterra. Nottingham Forest : La cercanía de Daniel Muñoz con Oliver Glasner, nuevo DT del Nottingham Forest, podría abrir la puerta para su fichaje en los próximos días.

: La cercanía de Daniel Muñoz con Oliver Glasner, nuevo DT del Nottingham Forest, podría abrir la puerta para su fichaje en los próximos días. Tottenham: Los Spurs fueron los últimos en entrar en carrera por Daniel Muñoz. El colombiano es uno de los candidatos para llegar como reemplazo de Djed Spence, que fue presentado como nuevo jugador del Inter de Milán.

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Muñoz acaba de cumplir 30 años de edad y eso complica su situación en un campeonato tan exigente como la Premier League. Sumado a eso, tiene contrato firmado con el Crystal Palace hasta 2028, por lo que su salida depende de la negociación entre clubes.

El lateral antioqueño fue figura de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Marcó el primer gol de la Tricolor contra Uzbekistán y también se pronunció en la victoria sobre RD Congo.

Ese rendimiento parecía abrirle camino en Europa ante la cantidad de elogios que le estaban llegando, siendo calificado como uno de los mejores jugadores en su posición; sin embargo, Crystal Palace no recibió tantas ofertas como se esperaba y tuvo que presentarse a pretemporada bajo las órdenes del francés Pierre Sage.

De momento, está en los planes para disputar el primer partido oficial de la Premier League, programado para el próximo sábado 22 de agosto ante Everton en el Hill Dickinson Stadium. Dicho compromiso arrancará a las 9:00 de la mañana (hora de Colombia).