Terremoto en Colombia: Ministerio del Deporte anunció acompañamiento para los atletas

Tras el sismo registrado el pasado lunes 10 de agosto, el Ministerio del Deporte emitió un pronunciamiento sobre las medidas de acompañamiento dirigidas a los integrantes del sector en las zonas afectadas. MinDeporte confirmó la prestación de orientación psicosocial a más de 100 atletas en los departamentos de Risaralda, Caldas, Valle del Cauca y Chocó.

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Las labores de asistencia remota y apoyo emocional son ejecutadas por profesionales del Centro de Ciencias del Deporte en esta primera fase de respuesta a la emergencia. De forma paralela, la Dirección de Recursos del Ministerio avanza en el censo de daños de los escenarios deportivos para determinar las afectaciones estructurales en los territorios impactados.

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La estrategia institucional prioriza el fortalecimiento de redes de apoyo y el cuidado de la salud mental de los representantes regionales. Las sesiones grupales e individuales buscan estabilizar el estado emocional de los competidores y sus entrenadores ante la contingencia ambiental vivida en el occidente del país.

Mensaje de la ministra Juliana Gutiérrez

Respecto al plan de contingencia y la articulación gubernamental, la ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez Zuluaga, expresó: “Desde el Ministerio del Deporte disponemos del acompañamiento psicológico con los profesionales del Centro de Ciencias del Deporte para brindar atención a los atletas que lo requieran”.

Tras el sismo del 10 de agosto, la ministra de Deporte, Juliana Gutiérrez, confirmó acompañamiento psicológico a más de 100 atletas en 4 departamentos y la habilitación de escenarios como albergues. "No están solos", destacó. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/TvUvEjfSTp — Revista Semana (@RevistaSemana) August 15, 2026

La titular de la cartera destacó también la destinación temporal de espacios de preparación física para la atención de damnificados en los municipios afectados. MinDeporte resaltó la disposición de recintos atléticos para funcionar como albergues temporales y centros de acopio bajo la gestión de las autoridades territoriales.

La funcionaria agregó que el organismo gubernamental se vinculó formalmente a las iniciativas nacionales de recolección de ayuda para las familias damnificadas. La entidad confirmó su integración a la campaña institucional Colombia un solo corazón para canalizar asistencia logística a las comunidades de las zonas en contingencia.

Evaluación y balance para la reactivación del sector

Superada la etapa inicial de atención a la emergencia, la entidad gubernamental mantendrá mesas de trabajo con los dirigentes regionales para evaluar las condiciones de los programas públicos. El Ministerio del Deporte consolidará un balance sobre los psicólogos disponibles en cada municipio con el fin de proyectar la entrega de recursos de recuperación.

💬🇨🇴 Colombia, un solo corazón, y lo demostramos con hechos: acompañamos a los beneficiarios de nuestros programas de las zonas afectadas y ponemos a su disposición al equipo de profesionales del Ministerio del Deporte.



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Con base en las evaluaciones iniciales a los territorios afectados, las autoridades coordinarán la reapertura gradual de las actividades recreativas y la preparación de los atletas. Las intervenciones buscan restablecer progresivamente los entrenamientos y torneos en los departamentos que sufrieron afectaciones por el terremoto en el Chocó.