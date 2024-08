Nuevo recorte presupuestal en el MinDeporte: otro de los efectos de la crisis fiscal que enfrenta el Gobierno

Pareciera paradójico que mientras el Gobierno Nacional celebra y exige resultados a los numerosos atletas nacionales que llegan a la competencia, por otro lado les quite miles de millones vitales para el entrenamiento de otros que se preparan para alcanzar este sueño.

Plantón de ciclistas de Colombia Potencia de la Vida Strongman: “El equipo no se va a terminar”, la promesa del Ministerio del Deporte

En la misma línea habló el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien fue el último encargado de esa cartera antes de la llegada del Gobierno Petro al poder. Restrepo apuntó que la decisión es sensata en medio de la crisis fiscal que enfrenta el país. Sin embargo, aseguró que dicho recorte debería ser sobre los gastos de funcionamiento y no sobre los de inversión, pues estos son los que generan precisamente una dinámica productiva en el país.

También aseguró que la focalización en la austeridad debería ser estratégica. Es decir, el Gobierno debería aplicar el recorte sobre los ministerios que pueden ceder más presupuestos, los que no cuentan con retornos favorables o una cifra en ejecución considerable.

“En lugar de llegar a sectores que pueden ser importantes para la dinámica productiva de un país o para la política de crecimiento del país, debiera privilegiar esos sectores donde hay mayor presupuesto. Si en ese ejercicio encuentra que tiene que hacer un ajuste en Deporte, pues bienvenido sea. Es decir, no tiene otra alternativa, pero tiene que hacerlo de esta manera, digo yo, estratégica”.

Francisco Sanclemente, reconocido deportista paralímpico, aseguró a SEMANA que el mensaje del Gobierno a los deportistas, con el recorte, no es el más acertado, agregando además que existe una gran brecha entre los presupuestos de otros países frente a Colombia en cuanto a la parte biomecánica, técnica y científica.

“Ese niño, esa niña, ese joven, esa joven que está en las regiones, que está en una cancha de fútbol, que está en una pista de atletismo, en realidad ve que con estas decisiones no hay futuro en el deporte, que con el deporte no se puede construir un propósito de vida, no se puede tener una buena calidad de vida”, indicó.