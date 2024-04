Ministerio del Deporte ordena jugar a puerta cerrada en varios estadios del país: Millonarios y Santa Fe respondieron

La noticia ha tomado por sorpresa a los clubes bogotanos, que esperan que el Distrito solucione cuanto antes este requisito para garantizar el ingreso de público a los próximos compromisos a disputarse en el estadio ‘El Campín’, entre ellos el de Santa Fe vs. Atlético Nacional del próximo sábado 13 de abril, y Millonarios vs. Junior del miércoles 17 de abril .

El gran afectado en la capital, sin embargo, es La Equidad, que este domingo juega contra Boyacá Chicó en el estadio Metropolitano de Techo y se ha estrellado de frente con la orden del Ministerio de “ no permitir el ingreso de público hasta que no se cuente con la documentación, conforme a lo establecido en el Decreto 1007 de 2012 ″.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Vista general del estadio Nemesio Camacho 'El Campín'. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Bogotá no es la única ciudad que será castigada por el Gobierno nacional. “Las ciudades que no han cumplido con lo dispuesto por el Ministerio del Deporte y no contarán con público en sus estadios, hasta tanto subsanen esta responsabilidad, son Bogotá, Cartagena, Santa Marta, Neiva y Palmira (Valle del Cauca)”, informa el comunicado.