Habla hermana del joven que asesinó a urólogo en Medellín y contó al aire qué le pasó tras su circuncisión

Momentos de mucho pánico se vivieron el pasado 18 de abril en la Clínica Medellín, ubicada en el sector de El Poblado, luego de que se registrara un ataque armado dentro de sus instalaciones, el cual dejó dos personas muertas y otra herida.

Una de las personas fallecidas en medio de este lamentable hecho fue Juan Guillermo Aristizábal, reconocido urólogo antioqueño, quien trabajaba en el centro médico desde hace años. La Policía indicó que el profesional de la salud fue atacado por uno de sus pacientes.

“Lamentamos profundamente la muerte violenta de nuestro médico egresado, el doctor Juan Guillermo Aristizábal Vásquez, que se desempeñaba como urólogo en la Clínica Medellín. Extendemos a su esposa María Isabel Trujillo y a sus hijos, Paulina y Miguel, nuestras más sentidas condolencias y un abrazo fraterno en este difícil momento”, indicó la Universidad CES.

Las autoridades indicaron que el paciente, identificado con el nombre de John Ferney Cano, se tomó el consultorio, agredió a la asistente de Aristizábal y le disparó al médico, para luego quitarse la vida. El secretario de Seguridad, Manuel Villa, señaló que el sujeto fue hallado en el baño con un revólver a su lado.

Con el pasar de los días, de igual manera, se han conocido nuevos detalles sobre este atroz crimen, el cual fue planeado por Cano con varias semanas de anticipación. Incluso, escribió un libro de 369 páginas que tituló Memorias de un loco sensible: historias ocultas sobre la circuncisión.

“El que hizo esta mierda tiene que pagar con su vida. Sabía que no me iba a aliviar. ¿No sé cómo le pueden llamar a eso una cirugía menor? De menor no tiene nada, es una vil mutilación que, a mi juicio, daña la belleza de un pene natural. Aunque tiene sentido siempre y cuando alivie algo, pero yo acababa de descubrir que había perdido mi tiempo y mi dinero”, dice unos de los fragmentos del texto.

Hombre que mató a médico en clínica de Medellín anticipó el crimen en un libro. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Marcela Cano, hermana del homicida, habló esta semana con Noticias Caracol y aseguró que su familiar venía padeciendo mucho dolor en su parte íntima desde hace nueve años, por eso acudió al urólogo. No obstante, precisó que su estado empeoró luego de la circuncisión.

Asimismo, la mujer contó en pleno informativo cuál fue el detonante, según ella, para que el joven tomara la decisión de planear el asesinato del reconocido doctor, el cual ya lo había denunciado ante las autoridades debido a que este lo amenazó en su consultorio.

“Ese procedimiento que le hicieron no le quitó el dolor, antes lo afectó más, porque ya no era solo el dolor que tenía, sino que tenía que lidiar también con la circuncisión que le sangraba, le sacaba pus. Uno no sabe eso, pero que estaba mal hecha”, manifestó inicialmente.

Luego, agregó: “Debido a tantas trabas, la última vez que fue donde el doctor, lo que hizo fue reírse, dijo que no le importaba. Yo pienso que ese fue el detonante, porque ya mi hermano no tenía plata. A mí me llegó a decir que ‘esta no se la paso’”.