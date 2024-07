Régimen de Maduro deportó a senadora Angélica Lozano, que pretendía ingresar a Venezuela como observadora de elecciones

.@MariaCorinaYA no puedo llegar a nuestra cita, me deportan con total abuso del régimen que va a caer este domingo por el bien de Venezuela



Sin argumentos ni información, nos quitaron el pasaporte durante hora y media, no nos direron nada



Nos devuelven a 2 mujeres ecuatorianas… pic.twitter.com/b2x3YGifuV