Gustavo Petro anticipa nuevo golpe a la salud: quitará licencia a peores EPS

El presidente Gustavo Petro promete un nuevo golpe al sistema de salud de Colombia. En la alocución de este lunes, anticipó que su Gobierno retirará las licencias a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con peores índices. La decisión estará en manos del nuevo superintendente Nacional de Salud, el exalcalde Daniel Quintero.

El primer mandatario indicó que su administración desempolvará una figura legal que, hasta ahora, no ha sido utilizada: “Este gobierno, a las más malas EPS, les quita la licencia de salud. Nadie sabe que esto existe, no lo hemos hecho hasta ahora, pero debe ser una decisión de la SuperSalud”.

“El sistema de salud lleva años saqueado”: Daniel Quintero llevó denuncia a Fiscalía por presunto intento de soborno

Petro aclaró que se va a aplicar esta medida, pero no con fines de retaliación: “Se quita la licencia en salud a lo peor que tengamos, no voy a vengarme, pero se quita la licencia de salud, por las razones que sabemos. Las EPS no sirven para mejorar la salud en Colombia si son aseguradoras financieras. Nosotros les ofrecimos que fueran gestoras de salud, pagas por unos servicios, no intermediarias”.

Bajo esa teoría, él insistió que las EPS, al ser intermediarias, son “el efecto negativo más grande sobre la población colombiana, y eso se llama falta de trámite. Demorar las citas y las cirugías para mantener el dinero rentando, y cuando les toca gastar entonces demoran el pago, por eso se llaman EPS. (…). La mayor causa que ve la sociedad colombiana de ineficiencia en la salud, no es responsabilidad del Gobierno".

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Esta misión estará en manos del nuevo superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero, quien ha sido cuestionado públicamente por algunos sectores por ocupar este cargo, dado que no cumpliría con los requisitos. Ante el Consejo de Estado, algunos ciudadanos han radicado demandas para que se anule el decreto que le dio forma a su designación.

De igual manera, Gustavo Petro anunció que la Adres (la Administradora de los Recursos de la Salud) se encargará de pagar directamente los medicamentos para evitar, a toca costa, la intermediación de las EPS.

El aterrizaje de Daniel Quintero en la Supersalud desató una implosión en la izquierda y un golpe a la campaña de Iván Cepeda: pocos entienden la movida de Petro

En cuanto a esto, él llamó la atención al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo: “Usted hizo una propuesta que no veo ejecutado, y es que Adres paga en cualquier farmacia las medicinas que los enfermos lleven a la farmacia, si no se le entrega al gestor farmacéutico, paga directamente a la farmacia, cualquiera, grande, chiquita, Drogas la Rebaja, o cualquier otra”.