Escándalo por designación de Daniel Quintero como superintendente de Salud: sectores políticos rechazan la decisión de Petro

Una tormenta política generó la publicación de la hoja de vida de Daniel Quintero en la página del Departamento Administrativo de la Presidencia. Allí se le postuló como nuevo superintendente nacional de salud, en reemplazo de Bernardo Camacho, a quien le fue aceptada la renuncia este 14 de abril por motivos personales.

Varios sectores de la opinión pública han reprochado la decisión de Gustavo Petro, pues han desempolvado las denuncias de presunta corrupción que rodean a la administración del exalcalde de Medellín; incluso, él enfrenta un lío judicial por aparentes irregularidades en Aguas Vivas, un predio ubicado en el exclusivo sector de El Poblado.

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El primero en rechazar el nombramiento fue el congresista del Centro Democrático, Andrés Forero: “Este Gobierno dejó todo escrúpulo y terminará de destruir el sistema de salud con el alcalde que tanto daño le hizo a Medellín. No sabe nada de salud, pero sí tiene los cuestionamientos a cuestas. En medio de la situación que se está viviendo, entendemos que Petro necesita a una persona que le haga caso ciegamente”.

Los mismos cuestionamientos formuló el concejal de Creemos de Medellín, Alejandro de Bedout: “El imputado por corrupción, Daniel Quintero Calle, acaba de ser registrado oficialmente como nuevo superintendente nacional de salud. ¿En manos de quién queda la salud de los colombianos? Un cargo técnico entregado a quien tanto daño le hizo a Medellín. ¡Qué infamia! Lo de este Gobierno ya no tiene nombre. ¡El ratón cuidando el queso!”.

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El rechazo también llegó por parte del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón: “¡Increíble esto! El 5.° superintendente de Petro. Llega Quintero a terminar la tarea destructora y a contrariar el adagio popular, porque esta vez sí ‘hay quinto malo’“.

Simón Molina, congresista electo y exsecretario privado de Federico Gutiérrez, mostró asombro por la designación dado los expedientes que enlodan la gestión de Quintero en la capital de Antioquia: “Increíble. Gustavo Petro ha nombrado a Daniel Quintero como superintendente de Salud. Es la mayor prueba de que Petro quiere destruir el sistema de salud en Colombia. Daniel Quintero va a arrasar con todo lo que pueda”.

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Humberto Amín, presidente del Concejo de Bogotá, manifestó: “El nefasto Daniel Quintero será el nuevo superintendente de Salud. Definitivamente, en el Gobierno de Gustavo Petro todo puede empeorar”.

Ronny Suárez, uno de los comunicadores de salud más especializados de Colombia, sentó su posición sobre el nombramiento: “Es una absoluta vergüenza que Daniel Quintero sea el nuevo SuperSalud. La vigilancia del sector salud en manos de uno de los políticos más investigados y señalados de corrupción de los últimos tiempos. Todo lejos de favorecer a los pacientes. Una decisión que parece estocada”.

Daniel Quintero trabajará codo a codo con Gustavo Petro. Foto: BERNARDO PEÑA-EL PAÍS

Hasta ahora, falta que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tome posesión de Quintero como superintendente de Salud.