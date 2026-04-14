Sale el superintendente de Salud: Gustavo Petro le aceptó la renuncia a Bernardo Camacho

Fuentes de la Casa de Nariño confirmaron a SEMANA que el presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de Bernardo Camacho, superintendente nacional de Salud. Al parecer, la decisión del funcionario obedeció a “motivos estrictamente personales”.

La salida de Camacho coincide con los fuertes cuestionamientos que le hacen varios sectores políticos por su gestión y el colapso que se mantiene en las EPS intervenidas por el Ejecutivo. Su desempeño es motivo de debate en la opinión pública.

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Camacho llegó a la Superintendencia el 28 de octubre de 2025, posesionado por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, en medio de críticas por el aparente conflicto de interés que tendría para el cargo y su crítico nivel de gestión como interventor de Nueva EPS.

El saliente Camacho fue presentado por Jaramillo como un “médico con amplia experiencia en gestión pública y fortalecimiento de instituciones al servicio de la vida. Desde la Superintendencia, el Gobierno del cambio seguirá protegiendo los recursos del sector”.