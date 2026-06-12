El carro eléctrico y sustentable que se carga con el sol; así funciona su revolucionaria tecnología de bajo costo

El mundo de la movilidad sostenible sigue ampliando nuevas fronteras en el mundo, donde varias compañías siguen utilizando nuevas tecnologías y energías para cambiar el mercado automotor.

Los secretos de Olinia, el primer auto eléctrico mexicano, que manejó la presidenta Claudia Sheinbaum

Uno de los más recientes se presentó en México, donde la marca TT Automotriz presentó el modelo TT01, un vehículo eléctrico diseñado para trayectos urbanos de corta distancia que se destaca principalmente por combinar energía solar con un bajo costo de mantenimiento.

La presentación del carro se llevó a cabo en el Foro Automotor Tlaxcala 2026, en donde miembros de la empresa mexicana informaron que este modelo incorpora hasta un 80% de componentes mexicanos, en la búsqueda del país norteamericano de implementar más carros con energía sostenible.

El precio estimado de este vehículo se encuentra entre los $5.722 dólares, lo que equivale aproximadamente a $20.533.536 pesos colombianos.

Asimismo, la compañía afirma que los futuros modelos que sean producidos no superarán el valor de los $9.000 dólares, ya que el objetivo es sostener una estrategia enfocada en los vehículos de bajo costo.

Características del TT01

El modelo TT01 de TT Automotriz está diseñado para cubrir las necesidades de movilidad local de varios ciudadanos mexicanos, en donde el coche presenta una capacidad de transportar hasta cinco pasajeros y alcanza una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora.

Además, implementa paneles solares, lo que le permite obtener una autonomía de hasta 50 kilómetros luego de estar expuesto al sol por 8 horas. También tiene a su disposición un sistema auxiliar a nafta, el cual está pensado para situaciones de emergencia.

El TT01 es un vehículo eléctrico mexicano que combina paneles solares con un sistema auxiliar a nafta para ampliar su autonomía en trayectos urbanos. Foto: Autos TT - API

Con estas tecnologías, el TT01 no solo depende exclusivamente de la energía solar, lo que le ofrece una mayor flexibilidad a los usuarios cuando efectúen sus desplazamientos cotidianos.

En cuanto a los aspectos de seguridad del vehículo, cuenta con cinturones. No obstante, como fue pensado para desplazamientos urbanos y no para circular por rutas y autopistas, el coche no tiene a su disposición airbags.

Los modelos eléctricos en México

La movilidad eléctrica en México ha sido impulsada durante los últimos años por parte del Gobierno Nacional. Una de las más recientes fue tras la presentación del coche Olinia, el primer vehículo eléctrico que fue realizado por fabricantes mexicanos.

La nación busca seguir fomentando el desarrollo de estos tipos de carros en el país norteamericano y que sus ciudadanos tengan opciones más asequibles.

El Olinia utiliza una batería de 14.7 kW por hora, acompañado de una autonomía de más de 125 km por carga.

El coche presenta un costo inicial que está alrededor de los 150 mil pesos mexicanos, lo que en Colombia sería entre 31 y 33 millones de pesos. Se estima que las primeras unidades estén en el mercado durante el 2027.