Los secretos de Olinia, el primer auto eléctrico mexicano, que manejó la presidenta Claudia Sheinbaum

Con el objetivo de impulsar la movilidad eléctrica en México, la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, presentó el coche Olinia, el primer vehículo eléctrico realizado por fabricantes mexicanos.

El dato definitivo que frenaría a los colombianos al comprar un carro eléctrico vs. un carro de gasolina

La presentación de Olinia va enmarcada en el objetivo del Gobierno Nacional de fabricar sus propios modelos eléctricos y fomentar el desarrollo de estos vehículos en el país mexicano. Asimismo, busca que, por medio del carro, miles de conductores de la nación tengan opciones más asequibles.

Por ello, Olinia se convierte en una de las propuestas más esperadas por la administración de Claudia Sheinbaum y se estima que las primeras unidades se encuentren en el mercado durante el mercado de 2027.

“Olinia representa mucho más que un automóvil eléctrico, representa una semilla, la semilla de un nuevo ecosistema de innovación construido desde México, la semilla de una industria nacional que puede crecer desde abajo, impulsada por el conocimiento, la creatividad y el trabajo de miles de mexicanas y mexicanos“, comentó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En cuanto a su precio, el Olinia tendría un costo inicial alrededor de los 150 mil pesos mexicanos, lo que equivale en Colombia aproximadamente entre 31 y 33 millones de pesos colombianos.

Características del vehículo Olinia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el pasado 7 de junio el modelo Olinia uno, en Zumpango, estado de México. Allí se informó sobre las modalidades y ventajas que ofrece el vehículo eléctrico.

Según el director de tecnología del proyecto, Rafael Garayoa Guajadro, el Olinia uno cuenta con una capacidad de seis pasajeros, cada una con su cinturón de seguridad.

Además, el coche cuenta con un acceso sencillo, todo gracias al tener puertas amplias y piso bajo para mayor comodidad de los usuarios.

Dentro de los beneficios también se encuentra la incorporación de espacios para ciudadanos que utilizan silla de ruedas, al igual que contar con una banca desplegable, vidrios eléctricos y ventanas abatibles.

Ya refiriéndose a aspectos mecánicos del carro, el Olinia uno tiene a su disposición un motor eléctrico de 13.5 kilowatts (kW), el cual es capaz de subir las pendientes del territorio mexicano, así como ser resistente al agua.

De acuerdo con Garayoa, es cómoda la posición del manejo de los conductores, en donde estará habilitada una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora.

La líder del sistema de Gestión de Calidad, Imelda Vega Platas, comentó que el Olinia 1 tiene una batería de 14.7 kW por hora, con un costo de operación de 49 centavos mexicanos por kilómetro y, finalmente, una autonomía de más de 125 km por carga.

Hoy presentamos Olinia, el auto eléctrico creado por jóvenes mexicanas y mexicanos. pic.twitter.com/IkexSRtTDY — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 7, 2026

Esto permite que el costo del vehículo en cuanto a combustible sea cinco veces menor que el de aquellos carros que utilizan gasolina.

“Olinia es la esperanza de un México que reconoce en sus jóvenes la fuerza de su presente y de su porvenir, porque cuando México confía en la inteligencia y la creatividad de su pueblo, no hay límite que lo pueda detener. Olinia es transformación y México está en transformación”, afirmó la presidenta Sheinbaum.