Claudia Sheinbaum, presidente de México, interviene en elecciones de Colombia: habla de “afinidad” con Cepeda y cita los cuestionamientos de Petro

Durante una alocución, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló sobre las elecciones en Colombia y pidió analizar las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre la legalidad del proceso, pero pidiéndole a su homólogo “respetar la voluntad popular”.

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“Es importante lo que está diciendo el presidente Petro. De que no fue una contienda limpia. Entonces es importante escucharlo, analizarlo. Pero, respetar siempre la voluntad popular”, aseguró la mandataria mexicana durante sus populares discursos ‘Las mañaneras’ que se dan de lunes a viernes.

Posteriormente, la presidenta de México, quien también hace parte de los movimientos de izquierda, reafirmó su cercanía ideológica con el presidente colombiano. “Entonces nosotros, como siempre, vamos a mantenernos escuchando. Y obviamente, hay una afinidad en las propuestas y lo que representa el partido del presidente Petro e Iván Cepeda”.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Foto: AP

“Hay que tener respeto por la decisión del pueblo colombiano. Pero es importante que se llegue hasta lo último en esta denuncia que se está haciendo. De un posible fraude”, cerró en su mensaje la líder mexicana del movimiento de izquierda, Morena, quien heredó el poder de su mentor, el expresidente Andrés Mnauel López Obrador (Amlo).

La contraparte de Cepeda, Abelardo de la Espriella, se impuso por poco (43,7 %) sobre el senador oficialista Iván Cepeda (40,9 %), al contrario de lo que indicaban la mayoría de las encuestas, según el conteo preliminar de la Registraduría Nacional de la Nación, encargada de organizar los comicios presidenciales en el país.

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“Solo cuando las comisiones escrutadoras dejen totalmente aclarado, nítida y rigurosamente aclarado este asunto, nos vamos a pronunciar sobre los resultados de esta noche”, dijo Cepeda en medio de una celebración agridulce en Bogotá, aunque posteriormente dijo en la mañana del lunes que hasta el momento no habían encontrado irregularidades en el proceso electoral.

Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum. Foto: Presidencia

Su padrino político, el mandatario Gustavo Petro, lo secundó en X: “El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante (...) como presidente no acepto los resultados del preconteo”, dijo el presidente izquierdista, asegurando que solo aceptará los resultados del escrutinio final, sembrando una ola de reacciones en todo el país y la comunidad internacional.

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El llamado “preconteo” en Colombia es el primer recuento de votos hecho por los órganos electorales y tiene por objetivo informar a la ciudadanía sobre los resultados el mismo día de los comicios. Estos se tornan oficiales una vez confirmados mediante el escrutinio, que suele coincidir un su gran mayoría con el conteo preliminar.