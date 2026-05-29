A menos de dos semanas de iniciar el Mundial de Fútbol 2026, los aficionados se preparan para particupar de esta justa deportiva, una de las más importantes del planeta que llama la atención de millones de personas.

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Con 48 selecciones clasificadas, este campeonato se realizará en Estados Unidos, Canadá y México, siendo este último sede de la inauguración en el Estadio Azteca. Allí se dará el pitazo inicial a este Mundial en el que Colombia hace presencia y donde la seleccional nacional jugará su primer partido, el 17 de junio, contra Uzbekistán.

Este estadio es el recinto deportivo más emblemático de México y uno de los más reconocidos en el mundo y el 11 de junio de 2026 escribirá un nuevo capítulo en su historia al convertirse en el único en albergar tres Copas Mundiales de la FIFA. Ningún otro ha logrado esta marca, lo que reafirma su estatus como uno de los templos más importantes del fútbol mundial.

Vista aérea del Estadio Azteca, sede del primer partido de la selección Colombia. Foto: AFP

Este recinto deportivo también albergó partidos de los Juegos Olímpicos de 1968, finales de torneos nacionales e internacionales, partidos de futbol americano, boxeo, conciertos y eventos masivos.

¿Cómo llegar rápido al Estadio Azteca?

Sin embargo, una de las preocupaciones de quienes llegarán allí para presenciar los partidos, es el tráfico complejo que se vive en Ciudad de México y que puede generar horas de demora. Pero hay trucos que pueden ponerse en práctica para llegar a tiempo y no perderse ni un minuto de la competición.

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Quienes conocen la ciudad indican que la primera regla de oro es dejar el carro en casa. Indican que la zona de Santa Úrsula se vuelve intransitable en horas previas a eventos masivos, y las inmediaciones del recinto cuentan con cierres viales y severas restricciones que impiden el paso.

Usar el Metro es una de las mejores formas de ahorrar tiempo para llegar al Estadio Azteca. Foto: Getty Images

Así las cosas, la mejor opción es tomar transporte público y aquí lo que funciona es tomar el metro y el tren ligero. Se coge la línea 2 del metro hasta Tasqueña, allí se aborda el tren ligero con dirección Xochimilco, para bajarse en el Estadio Azteca o Huipilco y desde este punto caminando tomará unos pocos minutos para llegar al recinto deportivo.

No obstante, una de las recomendaciones es siempre ir a este tipo de eventos con tiempo porque muchas veces el tren ligero va muy lleno y no permite el abordaje.

Otra de las opciones es el Metrobus mundialista, pues por la importancia del torneo habrá una nueva ruta que conectará Perisur con Cañaverales, con descenso en avenida Renato Leduc y cerca de la puerta 8 del estadio.

Una alternativa más es RTP y Trolebuses especiales que tendrán rutas indicadas para trasladar a los aficionados y facilitar su llegada a este recinto deportivo.