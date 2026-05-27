Los encantos del municipio que alberga el árbol más grande de Colombia, un destino para visitar en el Caribe

Colombia es considerado uno de los países más biodiversos del mundo gracias a su ubicación geográfica, la variedad de climas y la presencia de múltiples ecosistemas, como selvas amazónicas, montañas andinas, páramos, llanuras y costas en dos océanos.

No es Cartagena ni Santa Marta: el destino del Caribe colombiano con playas y clima agradable, perfecto para descansar

Esta diversidad de paisajes permite la existencia de miles de especies de flora y fauna, muchas de ellas únicas en el planeta. Además, la abundancia de fuentes hídricas y áreas naturales protegidas lo convierten en un destino clave para la conservación de la biodiversidad mundial.

En esa abundante oferta se encuentra un árbol de gran tamaño y relevancia ecológica, con más de 60 años de vida, cuya imponencia ha captado la atención de científicos y visitantes de distintas partes del mundo, quienes valoran su papel fundamental en el ecosistema.

El árbol más grande de Colombia es un atractivo en el departamento de Sucre. Foto: Captura de pantalla YouTube / Turismo en Sucre

Se dice que sirve de refugio a numerosas especies de flora y fauna, además de contribuir a la regulación del clima y al equilibrio de la biodiversidad local. Se trata del árbol Caucho Guacarí, ubicado en el municipio de San Marcos, en el departamento de Sucre.

Con 35 metros de alto y 75 de ancho, está ubicado en el kilómetro 38 de la carretera que lleva de El Viajano a San Marcos. Según versiones de la población, el árbol fue un regalo hecho por un hombre a su esposa, quien vivía en la finca Alejandría, motivo por el que es considerado una promesa de amor.

Este municipio de Sucre esconde una joya de playas de arena blanca y biodiversidad únicas; así puede llegar a este mágico lugar

Ubicarse debajo de sus ramas es todo un espectáculo por la inmensa sombra y sus curiosas raíces volantes repartidas por todo el diámetro. De acuerdo con el Canal Institucional, cada año cientos de personas suelen visitar la finca privada en la que se encuentra para dejarse deslumbrar con su majestuosidad.

Panorámica de San Marcos, Sucre. Foto: Gobernación de Sucre/API.

Otros encantos

Además, en este municipio caribeño es posible conocer la Ciénaga de San Marcos, un tesoro natural, ideal para los amantes del ecoturismo y la observación de fauna y flora. Este humedal ofrece un entorno sereno, donde el agua, los manglares y la diversidad de aves crean un paisaje único. Es perfecto para quienes buscan escapar del bullicio urbano y conectarse con la naturaleza en su estado más puro.

De igual forma, a este destino de Sucre se le conoce por su identidad musical y cultural, además de su riqueza histórica. En la parroquia del pueblo destaca su estilo arquitectónico, perfecto para admirar, y también es un lugar para disfrutar de su rica gastronomía basada en el pescado, debido a su cercanía con ciénagas y ríos.