Caldas es uno de los destinos más atractivos de Colombia por su combinación de paisajes naturales, tradición cafetera, riqueza cultural y pueblos llenos de encanto.

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En su territorio los viajeros se encuentran con escenarios de montaña, bosques, termales y una gran diversidad de ecosistemas que invitan al turismo de naturaleza. En un viaje por esta región, los visitantes pueden recorrer cafetales, conocer el proceso de producción del café y disfrutar de experiencias relacionadas con la cultura cafetera, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Además, este departamento ofrece experiencias de bienestar en sus aguas termales, rutas gastronómicas y espacios para el avistamiento de aves y en cada uno de sus 27 municipios hay oportunidades de vivir experiencias únicas.

Risaralda, municipio de Caldas. Foto: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero/API.

Uno de ellos tiene nombre de departamento. Se trata de Risaralda, un pueblo ubicado a solo una hora de Manizales, capital del departamento, considerado una joya arquitectónica que tiene una vista única y un jardín botánico lleno de biodiversidad, donde es posible disfrutar de la tranquilidad que tanto merecen los viajeros.

Según información de la Gobernación de Caldas, allí los turistas pueden disfrutar de un mirador construido en guadua, desde donde se aprecia la belleza cafetera. Desde lo más alto es posible contemplar las lindas montañas y los cielos inmensos que se mezclan con el horizonte.

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Jardín botánico

Otros de sus encantos es un jardín botánico ideal para los amantes de las plantas y las flores. Es un rincón mágico donde es posible recorrer senderos ecológicos para respirar aire puro y fresco. Sus espacios invitan a caminar con calma, disfrutar del entorno, tomar fotografías y conectarse con la naturaleza.

Una alternativa más para visitar es visitar el Monumento de la Gruta, un espacio religioso perfecto para quienes tienen como fin la espiritualidad. Este es un espacio propicio para conectarse con la presencia de Dios o cumplir alguna promesa si es el caso, precisa la información oficial.

Risaralda es uno de los municipios que hacen parte del Paisaje Cultural Cafetero. Foto: Tomada Paisaje Cultural Cafetero

Aunque la visita puede ser corta, vale la pena detenerse para apreciar su diseño, su historia y ese carácter especial que lo convierte en un punto representativo de este municipio cafetero.

¿Qué se puede hacer en este destino?

Las tierras de Risaralda, en Caldas, son una de las mejores formas de conectar con la esencia de esta región y una de las alternativas es hospedarse en una posada o finca tradicional, pues la mayoría se encuentran en medio de paisajes naturales y ofrecen un ambiente tranquilo, perfecto para descansar y alejarse de la rutina.

La zona rural de Risaralda ofrece escenarios llenos de naturaleza, caminos con hermosas vistas y, dependiendo de la época del año y el clima es posible realizar algunas actividades de aventura al aire libre.