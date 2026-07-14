Siete ciudades europeas que la IA recomienda para viajar con bajo presupuesto

A la hora de viajar, muchas personas no buscan solo destinos nacionales, sino también apuestan por opciones internacionales. Dentro de estas alternativas están varios países de Europa, y viajar a este continente no tiene por qué convertirse en un dolor de cabeza para el bolsillo.

Tips sencillos para viajar por Europa por primera vez y tener el viaje de sus sueños

Con una inteligencia artificial consultada por Semana, se hizo un análisis de costos accesibles, atractivos turísticos y experiencias memorables, dependiendo de los posibles presupuestos para tener una lista de los países a los que se puede viajar con “bajo” presupuesto.

La selección no se limita únicamente a los destinos más famosos del continente. Por el contrario, la IA priorizó ciudades donde el alojamiento, el transporte, la comida y las actividades permiten disfrutar varios días sin gastar una fortuna.

El objetivo es demostrar que es posible conocer Europa sin que el presupuesto se dispare desde el primer día.

Catedral de Alejandro Nevski en Sofía, Bulgaria, al atardecer, con un sol radiante. Foto: Getty Images

Entre las recomendaciones aparecen Sofía, en Bulgaria, considerada una de las capitales más económicas del continente gracias a sus bajos costos de hospedaje, gastronomía y transporte.

También está Bucarest, en Rumania, reconocida por su arquitectura, vida cultural y precios que siguen siendo competitivos frente a otros destinos europeos.

En la lista también está Budapest, en Hungría, una ciudad famosa por sus baños termales, su impresionante arquitectura y una variada oferta gastronómica a precios razonables.

Cracovia, en Polonia, destaca por su centro histórico, sus museos y la posibilidad de recorrer gran parte de la ciudad caminando, disminuyendo así los gastos de transporte.

Turismo en Lisboa, Portugal. Foto: Getty Images

Otra de las opciones es Lisboa, en Portugal, un destino que combina historia, miradores, tranvías tradicionales y una amplia oferta de alojamiento para distintos presupuestos.

A ella se suma Praga, en República Checa, donde castillos, puentes históricos y una llamativa vida nocturna convierten la experiencia en una excelente relación entre costo y calidad.

La ciudad ubicada en el puesto número siete es Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina. En los últimos años, esta ciudad ha ganado popularidad entre quienes buscan destinos diferentes, con una mezcla de historia, cultura y precios mucho más bajos que los de otras capitales europeas.

Incluso recientes estudios la ubican entre las escapadas urbanas con mejor relación de calidad-precio del continente.

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La inteligencia artificial también recuerda que el presupuesto final dependerá de factores como la temporada, el tiempo con el que se compren los vuelos y el tipo de hospedaje elegido.

Sin embargo, coincide en que estos siete destinos ofrecen alternativas para viajeros que desean conocer Europa sin comprometer sus finanzas.