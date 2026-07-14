Así es el municipio boyacense de clima cálido y gran relevancia económica, un destino con historia y tradición

El departamento de Boyacá, ubicado en la región Andina, es uno de los más atractivos gracias a su riqueza natural y cultural.

Uno de sus municipios es Puerto Boyacá, ubicado a 306 kilómetros de Tunja.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), los indígenas palaguas, descendientes de los caribes, fueron los habitantes originarios del territorio que actualmente ocupa el municipio.

“Los inicios del puerto se remontan a la iniciativa de abrir un camino hacia el occidente de Boyacá, cuya construcción se inició en 1550. El primer caserío existente, situado sobre las márgenes del río Negro, se llamó Puerto Reyes, en honor al presidente Rafael Reyes. Luego, el poblado pasó a ser inspección de policía bajo la administración de Antioquia”, señala la publicación.

El municipio de Boyacá que tiene nombre de ciudad italiana y es considerado uno de los más bellos, ideal para el ecoturismo

Y agrega: “En la década de los años 40, comenzó la explotación de petróleo en la región y una compañía norteamericana, Texas Petroleum Company, cedió parte de los terrenos para fundar el pueblo que, en un principio, se llamó Puerto Vásquez. En diciembre de 1957, la Gobernación de Boyacá emitió el decreto para la creación del municipio que, un año después, cambiaría al nombre actual”.

El Puerto de los Pescadores es un lugar emblemático del municipio. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Puerto Boyacá, Boyacá

Relevancia económica

Puerto Boyacá es destacado como un importante centro económico y de desarrollo de gran parte de la región del Magdalena medio. En la actualidad, es también conocido como Zona de Manejo Especial del territorio Vásquez, área que limita con departamentos como Boyacá, Antioquia, Cundinamarca y Santander.

En relación con su geografía, el territorio hace parte del valle medio del río Magdalena, y el casco urbano está situado a 144 metros sobre el nivel del mar. Otros ríos que surcan el municipio son Negro, Guayaquí y Ermitaño.

Las principales actividades económicas del municipio son la ganadería de doble propósito, la pesca artesanal y el comercio de madera. Adicionalmente, desde que Texas Petroleum Company inició perforaciones en 1940, en el área de Puerto Niño, se realiza extracción de petróleo en el municipio.

El municipio de Boyacá, donde el pan de maíz es una delicia, un destino ideal para los amantes de las artesanías y la naturaleza

“Ecopetrol, la compañía colombiana, se vinculó a la explotación en noviembre de 1986, en los campos de producción de Palagua y Caipal, antigua concesión de la Texas. Esto, por supuesto, ha implicado aspectos positivos y negativos en el diario vivir de sus pobladores, los cuales van y vienen al municipio, dependiendo de las oportunidades laborales que se les presentan”, subraya el Sistema de Información Turística de Boyacá.

Los principales atractivos naturales de Puerto Boyacá son la quebrada La Fiebre, la ciénaga de Palagua, la serranía de las Quinchas, la piscina natural Aguas Claras y el río Magdalena.