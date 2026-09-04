Distintos destinos de la región latinoamericana se han consolidado internacionalmente por ofrecerles a los viajeros diversidad de lugares y planes para desarrollar, rica gastronomía y hospitalidad, entre otros valores agregados.

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En ese marco, prestigiosas publicaciones y guías de turismo y estilo de vida realizan diferentes mediciones, con el fin de conocer la opinión de lectores y expertos para brindarles a los turistas información de interés en torno a los posibles destinos para visitar.

La revista Travel + Leisure reconoció a Cuzco, Perú, como la mejor ciudad de Centro y Sudamérica en los World’s Best Awards 2026, distinción otorgada a partir de la votación de sus lectores.

Cuzco es un destino imperdible para visitar en Sudamérica. Foto: Getty Images

Si bien la cercanía de esta urbe con Machu Picchu, uno de los destinos turísticos más famosos de la región, puede hacer que quede un poco opacada, la ciudad tiene atractivos propios que la convierten en un lugar imperdible. Su riqueza histórica, sus paisajes y su arquitectura han logrado conquistar a los viajeros, precisa la misma publicación.

Encantos de Cuzco

Cuzco es una ciudad que destaca por sus tradicionales balcones coloniales, que se integran con las calles empedradas y la arquitectura del Centro Histórico. Es un destino que cuenta con una amplia oferta de hoteles y restaurantes, especialmente en esta zona, donde los visitantes encuentran opciones para diferentes gustos y presupuestos.

Quien llega para conocer a Cuzco puede comenzar el recorrido visitando la Plaza de Armas, uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad y escenario de algunos de sus atractivos turísticos más representativos. Desde allí es posible iniciar una caminata por las calles del centro y descubrir parte de la historia, la cultura y el patrimonio que caracterizan a la ciudad.

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Según Travel + Leisure, hay cinco eventos imperdibles para realizar en Cuzco. El primero es visitar el centro histórico, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Allí se pueden apreciar iglesias coloniales españolas sobre secciones de antiguas murallas incas, creando lo que es, sin duda, un museo viviente.

Un plan más es ir al Monasterio, A Belmond Hotel, un exclusivo hotel de cinco estrellas que funciona en un antiguo monasterio de estilo barroco, construido en el siglo XVI. Está situado en pleno centro histórico de la ciudad.

Plaza de Armas en Cuzco, Perú. Foto: Getty Images

No se puede dejar de conocer MIL, considerado uno de los mejores restaurantes de Latinoamérica, el cual destaca por el uso de ingredientes locales que no son muy conocidos y que se cultivan únicamente en los microclimas de la cordillera de los Andes.

Otro imperdible es probar los platos tradicionales cusqueños y las frutas y verduras recién cosechadas del Mercado de San Pedro.

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Por último, se invita a participar de la fiesta incaica del sol, Inti Raymi, que se celebra con desfiles, música y bailes durante el solsticio de invierno. Normalmente se lleva a cabo en el mes de junio.