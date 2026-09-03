Cerca de Bogotá hay diversidad de destinos que sorprenden con sus encantos y que vale la pena conocer. La capital del país está rodeada por una geografía muy diversa, lo que permite encontrar, a pocas horas, destinos con climas, paisajes y actividades completamente diferentes.

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Diversos lugares, no solo de Cundinamarca, sino también de Boyacá, ofrecen una gran riqueza cultural e histórica. La presencia de muchos municipios relativamente cercanos ha favorecido el desarrollo del turismo de naturaleza, aventura, gastronomía, artesanías y patrimonio.

Por eso, en viajes de dos, tres o cuatro horas desde Bogotá, los visitantes pueden pasar de un entorno urbano a pueblos coloniales, paisajes de páramo o destinos rurales con tradiciones muy distintas.

Una de esas muchas opciones es Ráquira, uno de los municipios más representativos y visitados de Boyacá, que destaca por su cultura artesanal, especialmente por el trabajo de la arcilla.

Ráquira es uno de los municipios más lindos y coloridos de Boyacá. Foto: Getty Images

En sus talleres se elaboran piezas de cerámica, ollas, objetos decorativos, hamacas, sacos y otros productos que reflejan parte de las costumbres e identidad de la región.

Así mismo, recorrer Ráquira permite descubrir un pueblo lleno de color. Sus calles están acompañadas por fachadas pintadas en tonos llamativos, murales y elementos decorativos que hacen referencia a las tradiciones de sus habitantes. Estas particularidades hacen que un recorrido por el casco urbano se convierta en una experiencia en la que el arte y la cultura están presentes casi en cada esquina.

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Observatorio astronómico

Más allá de su casco urbano, en Ráquira hay otros atractivos para apreciar. Uno de ellos, que no muchos conocen, es el Observatorio Astronómico Patio de Brujas, un lugar acondicionado para actividades de astronomía.

El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que allí se viven experiencias relacionadas con los solsticios, que son los momentos del año en los que el Sol alcanza su mayor o menor altura aparente en el cielo, y la duración del día o de la noche es la máxima del año.

En este escenario se combina la observación del cielo con elementos de la tradición ancestral. El lugar ofrece experiencias relacionadas con el astroturismo, caminatas y el conocimiento de antiguos calendarios solares.

Observatorio Astronómico Patio de Brujas, en Ráquira. Foto: Alcaldía Municipal de Ráquira/API.

Uno de sus principales atractivos es un conjunto de 11 tótems de arcilla dispuestos alrededor de una estructura central, decorados con símbolos inspirados en diferentes culturas prehispánicas, entre ellas la muisca, maya, inca y azteca. La disposición de estas piezas permite apreciar cómo las sombras proyectadas por el sol pueden utilizarse para identificar diferentes momentos del año.

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De igual forma, en este destino boyacense se pueden visitar otros sitios de interés como la Mano del Artesano, el Pueblito de Barro y la Casa al Revés, atractivos que permiten acercarse a la creatividad de sus habitantes. En estos espacios, la artesanía se convierte en una forma de preservar la historia y las tradiciones de un municipio cuya identidad está estrechamente ligada al trabajo manual y a la elaboración de piezas en barro.