Tres pueblos de Boyacá para unos días de vacaciones: termales, cascadas y páramos en la lista de atractivos

Boyacá es uno de los destinos ideales para pasar vacaciones gracias a la combinación de historia, naturaleza, cultura, tradición y gastronomía. Este territorio alberga algunos de los pueblos coloniales más representativos de Colombia, además de paisajes montañosos, páramos, lagunas y parques naturales ideales para quienes buscan descanso o actividades al aire libre.

El municipio de Boyacá que tiene nombre de ciudad italiana y es considerado uno de los más bellos, ideal para el ecoturismo

A esto se suma su patrimonio histórico y sus platos típicos elaborados con ingredientes locales, así como la calidez de sus habitantes.

En estas tierras hay diversidad de lugares que vale la pena conocer y tres de ellos les ofrecen a los viajeros atractivos como cascadas, termales, páramos y mucha diversidad de flora y fauna para avistar. Estas son esas opciones para no perderse.

Zetaquira y sus termales

Este municipio se encuentra rodeado por dos hábitats muy importantes para su desarrollo económico y cultural: el páramo de Mamapacha y el Lago de Tota. Los viajeros que deciden llegar hasta allí tienen la oportunidad de disfrutar de sus 32 nacimientos termales de agua dulce, entre los cuales se destacan la cascada termal más alta de Colombia y una más que ofrece tres temperaturas y está localizada sobre el río Mueche.

La cascada termal de Zetaquira es la más alta del país. Foto: Tomada: Situr Boyacá

Es un destino ideal para descansar y relajarse en medio de exóticos parajes para la práctica del senderismo. Allí se encuentran lugares como el cerro de la Virgen del Coro y los caminos muiscas que llegan y rodean la laguna de Tierra Blanca, según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr).

Pajarito con sus cascadas

Una opción más es Pajarito, un destino que también tiene variedad de encantos para los viajeros. Este es un territorio agradable que destaca por ser un valle rodeado por montañas, con algunos accidentes geográficos como las Cuchillas de Alta Gracia, Guamara y Las Lisas, de acuerdo con la mencionada fuente.

A solo tres horas de Bogotá, el rincón de Boyacá donde puede recorrer siete pueblos en una sola visita

Al igual que Zetaquira, Pajarito también tiene fuentes termales y el salto de Candelas, una de las caídas de agua más altas de Colombia. A estos se suma el río Cusiana, que es el eje natural que atraviesa el municipio, un espacio perfecto para contemplar el paisaje del piedemonte y disfrutar del entorno verde.

Esta es la cascada más alta de Boyacá. Foto: Situr Boyacá/API.

Pajarito es un lugar ideal para el aviturismo, pues los bosques y montañas de la zona albergan múltiples especies de aves, lo que lo hace ideal para el avistamiento.

Güicán, un destino de páramo y montaña

Este municipio permite acercarse a la Sierra Nevada de Güicán, un área natural donde sobresalen los picos nevados, las lagunas de origen glaciar, las cascadas y los extensos páramos cubiertos de frailejones.

Así es el municipio boyacense destacado por sus lagunas, páramos y cascadas, ideal para los amantes de la naturaleza y la aventura

Para muchos visitantes, recorrer este ecosistema representa una experiencia única por la tranquilidad, el aire puro y la belleza de sus paisajes.

Además de las actividades al aire libre, el municipio ofrece otras alternativas. Por ejemplo, recorrer sus calles, conocer la cultura local, probar la gastronomía típica o visitar atractivos cercanos son opciones que permiten aprovechar el viaje sin depender del buen tiempo, una ventaja para quienes planean viajar durante un puente festivo o una temporada de alta afluencia.