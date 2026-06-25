Así es el municipio boyacense destacado por sus lagunas, páramos y cascadas, ideal para los amantes de la naturaleza y la aventura

Güicán de la Sierra es uno de los 123 municipios que integra el departamento de Boyacá. Ubicado a 255 kilómetros de Tunja, su nombre proviene de la expresión muisca ‘guaicani’, que significa ‘cercado de la esposa’. El territorio del municipio estuvo habitado por indígenas U’wa desde antes de la llegada del español Hernán Pérez de Quesada, de acuerdo con información del Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá).

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Algunos indígenas, tras ser diezmados por los españoles, huyeron hacia la Sierra Nevada del Cocuy, “donde se asentaron junto con los indígenas de los cacicazgos de Ocavita y Tupachoque”.

El pueblo fue fundado en 1756 y tuvo como patrona a Nuestra Señora de la Concepción de Güicán.

“En 2009 se le agregó la denominación de la Sierra, en homenaje a la Sierra Nevada de El Cocuy o Güicán, que ocupa una parte del territorio y donde se destacan los altos de Ritacuba, El Castillo, El Pan de Azúcar y El Cóncavo, compartido con el municipio de Tame (Arauca)”, agregó Situr Boyacá, que destaca que el 81 % del territorio del municipio corresponde al área de la sierra, hecho que favorece sus propiedades ecoturísticas.

Parque principal del municipio Guicán de la Sierra, Boyacá Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Güicán de la Sierra, Boyacá / API

Sitios de interés

Entre los principales atractivos, de acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá, se destacan los siguientes: “los termales de la vereda San Luis; el peñón de la Gloria o de Los Muertos, donde los lugareños cuentan relatos acerca de los suicidios colectivos de los U’wa; la Sierra Nevada de Güicán, con sus picos y nieves para los amantes de la aventura; la gruta de Cuchumba, donde los tunebos encontraron la virgen morena; la iglesia de Güicán, aposento de la imagen de la Morenita de Güicán, protagonista de una leyenda que atrae a curiosos y religiosos en busca de milagros y curaciones; y el monumento a la dignidad U’wa, una colosal estatua ubicada en el parque principal”.

Laguna Grande de la Sierra, en Güicán (Boyacá). Foto: Tomada: Situr Boyacá

La Sierra Nevada de Güicán es un área protegida de la que emergen 23 picos nevados, además de cascadas, lagunas, vegetación propia de páramo, como el frailejón, y diversas especies de fauna.

El portal oficial de turismo Colombia Travel indica que es posible llegar caminando a muchos de los paisajes que conforman la sierra, siempre que el recorrido se realice en compañía de guías experimentados que operan a través de empresas legales y constituidas en Bogotá o en los municipios boyacenses de El Cocuy o Güicán, y que previamente se haya realizado el registro ante las autoridades ambientales.

Así es el ‘paraíso verde’ de Boyacá, un destino de bellos paisajes y gran riqueza natural a tres horas de Tunja