Posibles rivales de Ecuador en 16avos del Mundial 2026 tras la gesta ante Alemania

Contra todos los pronósticos, la Selección Ecuador venció 2-1 a la clasificada, poderosa e histórica Alemania a las afueras de New York y así obtuvo el pase a dieciseisavos de final del Mundial de 2026. Los alemanes se siguen enfrentando a serias críticas y ni siquiera los siete goles ante Curazao le salvan de un panorama que se fue por el abismo, pues el ideal de 9 de 9 era bastante factible que no se consiguiera.

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En su primera victoria contra los tetracampeones mundiales, Ecuador ganó desde la garra y el aguante defensivo, además de las anotaciones de Nilson Angulo de media distancia al minuto 9 y Gonzalo Plata al 77′, en el MetLife Stadium en East Rutherford. Una gesta sin igual que aplaude el fútbol sudamericano y deja a los ecuatorianos en la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

Leroy Sané apenas a los dos minutos puso a temblar a Ecuador, pero la fuerza mental se impuso en el final. Alemania llegó a Nueva Jersey con el pase y el liderato del Grupo E asegurados, pero daba la sensación que le faltaba algo más. Los sudamericanos, por tanto, avanzaron como uno de los ocho mejores terceros en un partido en el que no tenían nada que perder, pues ante Curazao (empate) y Costa de Marfil (derrota) armaron un panorama muy complicado en el Grupo E.

Más de 50.000 hinchas ecuatorianos dieron fuerza desde la tribuna en la última bala que disparaban en la Copa del Mundo. La eliminación era lo más factible en la baraja de resultados, aunque la victoria nunca dejó de ser una posibilidad para los dirigidos por el argentino Sebastián Beccacece. La victoria les acomoda directamente en la lista de los mejores terceros, con 0 en la diferencia de gol.

Partidazo entre Ecuador y Alemania por la fase de grupos del Mundial 2026. Foto: AP Photo/Pamela Smith

Sucedió la victoria ecuatoriana, aunque Curazao no fue rival para Costa de Marfil, que ganó 2-0 en juego que se disputó en simultanea en Filadelfia. Ecuador se conforma como tercero y mira qué rivales podría enfrentar en dieciseisavos de final.

Ecuador y el rival que podría tener en la siguiente ronda

Como mejor tercera, Ecuador enfrentará a una de las primeras de la fase de grupos. Estos podrían ser sus rivales.

México - Grupo A

Suiza - Grupo B

Estados Unidos - Grupo D

Egipto, Irán, Bélgica - Grupo G

Inglaterra, Ghana, Croacia - Grupo L

Colombia, Portugal - Grupo K

Habrá que esperar cómo avanza la tercera fecha y se va definiendo el cruce de 16avos.