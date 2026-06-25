La selección que acabó tercera del grupo F y clasifica a 16avos de final: empata con Ecuador

Japón y Suecia empataron 1-1 este jueves, 25 de junio, por la tercera fecha del grupo F en el Mundial 2026. Con ese punto para ambos, los dos seleccionados quedan clasificados a la siguiente ronda de dieciseisavos de final.

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Tabla de posiciones final del grupo F en el Mundial 2026

Países Bajos acabó líder con siete puntos, seguido por Japón con 5. Estos dos clasifican como primero y segundo a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Suecia es tercera con cuatro y 0 en la diferencia de gol. Clasifica como una de las mejores terceras del torneo, empatando en el escalafón con Ecuador, con los mismos números, que este jueves le sacó un histórico triunfo a Alemania (2-1).

Desarrollo de Japón vs. Suecia

Este jueves, en Arlington, vecina a Dallas, Japón abrió la cuenta con tanto de Daizen Maeda a los 56 minutos y Suecia igualó a los 62′ con un zurdazo cruzado de Anthony Elanga.

¿JOGO BONITO? NO, FÚTBOL SAMURAI PARA EL GOL DE JAPÓN



Daizen Maeda concretó una jugada de manual para poner el 1-0 ante Suecia.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/aSxd5FsiyE — DSPORTS (@DSports) June 26, 2026

Tras un primer tiempo en el que prácticamente no hubo opciones de ataque en el estadio cubierto de los Dallas Cowboys de la NFL, Japón sorprendió a los 56 minutos y abrió el marcador.

La anotación llegó tras una notable triangulación, una asistencia de Daichi Kamada y una definición cruzada de Daizen Maeda ante la salida del portero sueco, Jacob Widell Zetterström.

Sin embargo, los nórdicos reaccionaron rápidamente y, seis minutos después, encontraron el gol del empate que les aseguró el paso a la segunda ronda.

El volante Anthony Elanga, del Newcastle United, igualó el marcador con un remate cruzado de zurda, a media altura, que se coló junto al segundo palo del arco defendido por Zion Suzuki, quien no alcanzó a reaccionar.

ELANGA MARCÓ EL EMPATE CON ESTE GOLAZO



El 11 de Suecia batió las redes de Japón y puso el 1-1 para los escandinavos que los ilusiona con clasificar a la siguiente ronda.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/WG05K2zK5d — DSPORTS (@DSports) June 26, 2026

Alineaciones:

Japón: Zion Suzuki - Ayumu Seko (Tsuyoshi Watanabe, 75), Kou Itakura (Shogo Taniguchi, 39), Hiroki Ito - Yukinari Sugawara, Daichi Kamada, Ao Tanaka, Keito Nakamura (Yuto Nagatomo, 75) - Ritsu Doan (Junya Ito, 67), Ayase Ueda (Koki Ogawa, 67), Daizen Maeda. DT: Hajime Moriyasu.

Suecia: Jacob Widell Zetterström - Gustaf Lagerbielke, Isak Hien (Lucas Bergvall, 37), Victor Lindelöf - Alexander Bernhardsson (Daniel Svensson, 75), Elliot Stroud (Ken Sema, 75), Anthony Elanga, Yasin Ayari - Gabriel Gudmundsson - Viktor Gyökeres, Alexander Isak. DT: Graham Potter.

*Con información de AFP.