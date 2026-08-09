El presidente Abelardo De La Espriella usó su cuenta de X para resaltar el desempeño de los deportistas colombianos, tras la participación de la delegación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (JCC).

Abelardo De La Espriella ratifica su intención de construir puentes de cooperación con Israel

Con un mensaje que rápidamente superó los miles de vistas, el mandatario colombiano destacó la actuación histórica de una delegación colombiana que puso por lo alto la bandera tricolor, al terminar segunda en el medallero.

México fue el país líder con 407 preseas, seguido de Colombia, que, tras memorables desempeños, acabó segunda con 266 medallas. El top tres lo cerró Cuba con 155 preseas.

266 medallas para Colombia en Santo Domingo 2026 🇨🇴🏆



🥇 91 oros

🥈 98 platas

🥉 77 bronces

🏅 266 medallas



Colombia cerró como subcampeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.



🔗 https://t.co/cWeDYzslvQ pic.twitter.com/13AK74ybTQ — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) August 8, 2026

Abelardo De La Espriella: “Trabajaré para que el talento colombiano tenga más oportunidades”

“¡Orgullo colombiano! A nuestros 468 deportistas que representaron la bandera en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: ¡Gracias!”, arrancó escribiendo el presidente.

Y siguió: “Cada vez que nuestro himno sonó y nuestra bandera subió a lo más alto, hicieron vibrar a todo un país”.

Abelardo De La Espriella habló varias veces en campaña sobre la importancia del deporte en Colombia. Hoy, con su mensaje luego de la actuación cafetera en los JCC, ratifica el enfoque especial que tendrá su gobierno en el tema.

“Como presidente, mi compromiso es trabajar para que el talento colombiano tenga más oportunidades, preparación y respaldo. Nuestros deportistas no están solos”, referenció Abelardo.

¡Orgullo colombiano! 🇨🇴



A nuestros 468 deportistas que representaron la bandera en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: ¡GRACIAS!



Regresan a casa con 266 medallas: 91 de oro, 98 de plata y 77 de bronce, y con el segundo lugar del medallero general. Un… https://t.co/FpawTO3u5I — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 9, 2026

Lluvia de aplausos para Colombia por su desempeño en los JCC 2026

Es la segunda vez, en 25 ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que Colombia acaba segunda en el medallero. También es la segunda mejor actuación del país con sus 266 medallas, después de las que obtuvo en Barranquilla 2018 (270).

“Estamos muy satisfechos con los resultados de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde Colombia superó la actuación de San Salvador. En aquella oportunidad obtuvimos 87 medallas de oro y ahora llegamos a 91. También superamos de manera importante el número de medallas de plata y de bronce”, aseguró Ciro Solano, en declaraciones recogidas por la web oficial del Comité Olímpico Colombiano (COC).

Y añadió: “Finalmente, fueron 468 deportistas los que representaron al país y vimos actuaciones importantes en deportes como el patinaje, el ciclismo y el levantamiento de pesas, además de resultados que demuestran la grandeza de nuestro deporte”.

Plata para cerrar la esgrima 🥈🇨🇴



Carmen Correa, Isabella González y María Jaramillo fueron subcampeonas en la espada por equipos femenina. 🔥



Colombia terminó su participación con:

🥇 2 oros

🥈 1 plata

🥉 3 bronces



🔗 https://t.co/hD3Oo00PCs pic.twitter.com/OXwu29CRLf — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) August 8, 2026

Además, el presidente del COC aseguró que el talento existe e indicó que los deportistas necesitan apoyo del Estado y de la empresa privada para que este tipo de actuaciones se sigan dando a favor del país.