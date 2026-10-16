¿Cuánto costaría en Colombia el Tesla Roadster, el vehículo eléctrico con la capacidad de volar?

La marca de carros estadounidense Tesla presentó este pasado jueves 15 de octubre el modelo Roadster, un carro deportivo eléctrico que no solamente destaca por su gran velocidad, sino que cuenta con propulsores que le permiten volar y realizar maniobras en el aire.

“El éxito no está garantizado”: el relevador llamado de Elon Musk tras presentar el nuevo Tesla Roadster

El vehículo se suma al catálogo de la compañía con el objetivo de demostrar un nuevo paradigma en el sector automotor, demostrando hazañas que para muchos eran difíciles de conseguir.

La presentación estuvo a cargo del director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, y se llevó a cabo en la sede de pruebas de SpaceX, en el estado de Texas, Estados Unidos.

A partir de ahí, la marca comenzó a presentar las numerosas habilidades que el Tesla Roadster ofrece al público, entre ellas cruzar una fila de carros en un solo intento y realizar una voltereta luego de haber subido una rampa hasta quedar invertido. Esto es posible, ya que el mecanismo que ayuda a elevar el vehículo funciona a través de un sistema de aire a alta presión.

Luego de la demostración, muchos usuarios se preguntan sobre el valor comercial que tendrá este vehículo.

¿Cuánto costará el Tesla Roadster?

Tras la presentación del pasado 15 de octubre, Tesla no ha confirmado el precio final que tendrá el Roadster. Eso sí, la compañía ha activado en su página web las reservas en euros para sus versiones Performance, Thrust y Rocket.

Tesla Roadster Performance

Esta versión está diseñada para carretera y con capacidad para dos personas. Cuenta con una aerodinámica activa y un sistema de succión multimo que maximiza la fuerza que mantiene el vehículo pegado al suelo para un desempeño de primer nivel dentro y fuera de la pista.

Para reservar, Tesla pide el pago de un calor de 5.000 euros y los 45.000 euros restantes dentro de un plazo de 10 días. Esto representa un valor alrededor de los $178,400,000 pesos colombianos.

Tesla Roadster Thrust

Esta versión mantiene el espacio para dos pasajeros y cuenta con un sistema de succión multimodo combinado con propulsores de gas frío en la parte trasera del vehículo, impulsando el vehículo de 0 a 100 km/h en menos de 1 segundo.

Para reservar, Tesla pide el pago de un calor de 5.000 euros y los 245.000 euros restantes dentro de un plazo de 10 días. Esto representa un valor alrededor de los $892,000,000 pesos colombianos.

Tesla Roadster Rocket

Esta versión está diseñada para tener un solo ocupante, combinando propulsores de gas frío ubicados alrededor del perímetro del carro que ofrecen una aceleración hacia adelante y hacia arriba.

A diferencia del Performance y Thrust, el Roadster Rocket no cuenta con un precio de reserva ya que esta versión no se encuentra autorizada para circular por vías.