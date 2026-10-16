El sector automotor cambió por completo luego de que la compañía de vehículos estadounidense Tesla exhibiera el modelo Roadster, un auto con la capacidad de volar, realizar maniobras en el aire y brindar una aceleración de 0 a 96,6 km/h en menos de 1 segundo.

“El carro que vuela”: las impresionantes imágenes de la presentación del Tesla Roadster

La presentación del carro se llevó a cabo durante las instalaciones de SpaceX, en Texas, Estados Unidos, en el que fue puesto a prueba para demostrar sus habilidades.

Dentro de las más destacadas, el Roadster fue capaz de cruzar una fila de carros en un solo intento y realizar una voltereta luego de haber subido una rampa hasta quedar invertido.

Las demostraciones que realizó el nuevo carro del catálogo de Tesla han cambiado el paradigma del mercado automotor, demostrando que las nuevas tecnologías de hoy en día son capaces de hacer realidad alguno de los sueños futuristas que durante muchos años han sido solamente la imaginación de muchas personas.

No obstante, el director ejecutivo de la marca, Elon Musk, aclaró que, si bien la presentación del Roadster fue un éxito, aún queda mucho camino por recorrer.

El multimillonario estadounidense aclaró que el carro sigue presentando desafíos técnicos que deberán ser tratados durante los próximos días: “El éxito no está garantizado. Lo digo en serio. Probablemente funcione, pero si no funciona, estaremos a una distancia prudencial”.

Musk también compartió más puntos sobre la presentación ocurrida el pasado jueves 15 de octubre, en la que afirmó que todas las acrobacias que se realizaron no tuvieron un conductor, principalmente para evitar algún accidente grave.

Características del Tesla Roadster

La información preliminar que ha ofrecido Tesla sobre el modelo Roadster muestra un vehículo que cuenta con un sistema de propulsores de gas frío para elevarse y realizar maniobras en el aire. Además, incorpora una aerodinámica activa y un sistema de succión multimodo.

“Roadster puede desempeñarse a niveles incomparables respecto de cualquier otro auto de producción. Va más allá de Plaid para desbloquear una dimensión de conducción completamente nueva. Desafía los límites del diseño, la ingeniería y la física para ofrecer un vehículo extraterrestre fabricado por expertos”, comenta Tesla en su página web.

La marca estadounidense compartió que el Roadster tendrá tres versiones: Performance, Thrust y Rocket. La primera de ellas contará con la capacidad de acelerar de 0 a casi 100 km/h en menos de 1,6 segundos, acompañado de un sistema de succión bajo la carrocería para aumentar la adherencia al asfalto.

Para la versión Thrust, se incorporarán propulsores traseros, reduciendo la aceleración en menos de 0,9 segundos, mientras que para la Rocket, el carro tendrá la habilidad de despegar y maniobrar en el aire.

Tesla espera comenzar la producción del modelo Roadster en 2028.