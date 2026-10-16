“El carro que vuela”: las impresionantes imágenes de la presentación del Tesla Roadster

Durante el pasado jueves 15 de octubre, Tesla volvió a ser tendencia hacia la modernización de vehículos, tras presentar su modelo Roadster, una unidad que no solamente destaca por su gran velocidad, sino que convierte en realidad el sueño de muchas personas: ver un carro capaz de volar.

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En el marco de la presentación que se llevó a cabo en un evento de SpaceX, el multimillonario Elon Musk, acompañado de su equipo, realizó múltiples demostraciones para demostrar las habilidades que tiene el automóvil.

Una de las pruebas que más destacó fue cuando el carro comenzó a ascender por una rampa curva hasta quedar invertido, salir por el aire y realizar una voltereta para perfectamente aterrizar en el suelo.

El Roadster también consiguió otra hazaña al saltar sobre una fila de otros modelos de la marca Tesla, entre ellas la Cybertruck, el Tesla Model Y y el camión de carga Semi.

Para conseguir estos logros, el nuevo vehículo de Tesla cuenta con unos propulsores que permiten llevar sus capacidades físicas hacia situaciones que para muchos eran inimaginables.

El sistema cuenta con la combinación de ventiladores, diseñados para extraer el aire de debajo del carro, con elementos aerodinámicos activos, generando una enorme fuerza de succión.

La meta de Tesla tras la presentación del nuevo modelo Roadster no es simplemente dejar boquiabiertos al público y dejar un nuevo paradigma en el sector automotor, sino que también mejorar hasta límites la tracción y la estabilidad en curva.

¿Qué otras características ofrece el Tesla Roadster?

En aspectos más terrenales, el Tesla Roadster no destacó simplemente por sus capacidades aerodinámicas, sino también por su alta velocidad.

El carro tiene la capacidad de acelerar de 0 a 96,6 km/h en menos de un segundo. En otras palabras, es más o menos la mitad del tiempo que necesita un vehículo de la Fórmula 1.

Tesla anunció tres versiones del Roadster: Performance, Thrust y Rocket. La primera de ellas contará con la capacidad de acelerar de 0 a casi 100 km/h en menos de 1,6 segundos, en el que viene acompañado de un sistema de succión bajo la carrocería para aumentar la adherencia al asfalto.

Para la versión Thrust, se incorporarán propulsores traseros, reduciendo la aceleración en menos de 0,9 segundos, mientras que para la Rocket, el carro tendrá la habilidad de despegar y maniobrar en el aire.

Tesla espera comenzar la producción del modelo Roadster en 2028, aunque por el momento no se han confirmado los precios definitivos que tendrá el vehículo.