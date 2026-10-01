El vehículo eléctrico que sorprendió al mercado y lideró las ventas en Colombia por séptimo mes consecutivo

Las entidades de Fenalco y ANDI compartieron los más recientes registros sobre la venta de vehículos en Colombia, mostrando el comportamiento del mercado durante el mes de julio.

Por primera vez, híbridos y eléctricos dominaron las ventas de carros en Colombia: estos fueron los que más se destacaron

Los registros indicaron que, por séptimo mes consecutivo, el modelo que fue el más vendido fue el Tesla Model Y, el SUV eléctrico que quedó por delante de otras opciones que se encuentran en el sector automotor.

Durante el mes de septiembre, el vehículo matriculó un total de 2.220 unidades, teniendo una participación de un 6,6 %. Durante lo transcurrido del 2026, estos números incrementan hacia las 14.381 ventas.

Los modelos que se encuentran detrás del Tesla Model Y son el Renault Duster, Toyota Corolla Cross y el Mazda CX-30.

Desde su llegada a finales de 2025, Tesla ha tenido un gran impacto en el país, gracias a la llegada de sus modelos como el Model Y, que se ha convertido en uno de los favoritos por parte de los usuarios.

Tesla Model Y Foto: CFOTO/Future Publishing via Gett

“El Model Y reúne características que hoy valoran los consumidores, como tecnología, autonomía y equipamiento, atributos que también ofrecen otros vehículos eléctricos disponibles en el mercado colombiano. Este comportamiento también refleja la madurez que ha alcanzado el mercado colombiano de vehículos eléctricos, impulsado por una oferta cada vez más amplia y por el trabajo continuo de las marcas que han venido promoviendo estas tecnologías durante los últimos años”, comentó Eduardo Visbal, vicepresidente de Comercio Exterior y Sector Automotor de Fenalco en diálogo con SEMANA.

El impacto de los vehículos con tecnologías renovables en Colombia

La posición destacada en la que se ha mantenido el Tesla Model Y va en coyuntura con el auge de vehículos con tecnologías renovables que cambian el panorama en Colombia.

Los registros de Fenalco y ANDI demuestran que, por primera vez en la historia del país, los vehículos eléctricos e híbridos sumaron un total de 17.156 matrículas, equivaliendo a una participación del 50,7 %, superando la mitad del mercado.

Septiembre dejó un nuevo máximo para las matrículas de vehículos eléctricos e híbridos en Colombia. Foto: AFP

Tanto los carros eléctricos como los híbridos superaron sus mayores registros mensuales hasta la fecha.

Por un lado, las unidades eléctricas registraron 5.895 unidades nuevas, superando las cifras que fueron compartidas durante el mes de abril, en donde se habían matriculado 5.192 vehículos. Los datos demuestran un crecimiento del 217,3 % frente a septiembre de 2025.

Los carros híbridos también alcanzaron su mayor registro mensual histórico, con un total de 11.261 unidades en septiembre, un 58,6 % más que en el mismo mes del año pasado.