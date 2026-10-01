Georgina Rodríguez se pronunció sobre la reciente decisión de Cristiano Ronaldo con Portugal

Georgina Rodríguez se pronunció en medio del momento que atraviesa Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal. La empresaria española reaccionó al mensaje que publicó el futbolista en sus redes sociales y su gesto rápidamente llamó la atención entre sus seguidores.

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La pareja de Ronaldo dejó un corazón en la publicación en la que el delantero explicó que había tomado la decisión de abandonar la concentración de Portugal, pero no se quedó solo con ese comentario; también compartió el mensaje en sus propias redes sociales, dejando claro su apoyo hacia el futbolista.

El pronunciamiento de Georgina llega después de un anuncio que tomó por sorpresa a los seguidores de Cristiano Ronaldo: el jugador explicó que decidió retirarse de la concentración luego de la rueda de prensa del entrenador y de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol.

Aunque no entregó todos los detalles, Ronaldo aseguró que en otro momento contará qué lo llevó a tomar esta determinación. Aprovechó su mensaje para recordar el compromiso que ha tenido con Portugal y enviarles buenos deseos al equipo y a sus compañeros.

La situación que habría generado molestia

Mientras se espera la versión completa del futbolista, comenzaron a circular versiones sobre lo que habría ocurrido dentro de la Selección de Portugal.

De acuerdo con el relato de un amigo cercano de Ronaldo, el jugador habría quedado inconforme después de ser suplente en el último partido y de permanecer calentando durante aproximadamente 30 minutos. Según esa versión, el entrenador habría contemplado ofrecerle disculpas públicamente por lo sucedido.

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Sin embargo, durante la rueda de prensa no habría ocurrido ese gesto y, en cambio, el técnico habría defendido las decisiones que tomó durante el encuentro.

Por ahora, Cristiano Ronaldo no ha confirmado que esa sea la razón de su salida de la concentración. El portugués únicamente adelantó que explicará lo ocurrido más adelante.