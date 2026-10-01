Epa Colombia reapareció en sus redes tras nueva propuesta con TransMilenio: “Esperar y agradecer”

Epa Colombia reapareció en sus redes sociales este jueves, 1.° de octubre, en medio del proceso relacionado con los daños que ocasionó en una estación de TransMilenio durante los disturbios registrados en Bogotá en noviembre de 2019.
La empresaria e influenciadora actualmente permanece privada de la libertad en la cárcel La Picaleña, en Ibagué. Mientras avanza el proceso de reparación por los hechos ocurridos hace varios años, se conoció una nueva propuesta relacionada con la forma en que podría compensar los daños ocasionados al sistema de transporte.
Durante la audiencia, el apoderado de TransMilenio explicó que el Comité de Conciliación de la empresa aprobó un acuerdo de reparación. La propuesta contempla que Epa Colombia participe en una serie de videos y trabajos relacionados con TransMilenio, con el propósito de promover mensajes contra las actuaciones delictivas.
El representante jurídico señaló que esta alternativa podría tener un impacto positivo, más allá de la reparación económica, al utilizar la experiencia de la influenciadora para transmitir un mensaje a sus seguidores.
En medio de este panorama, Epa Colombia utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un mensaje de carácter religioso, en el que habló de la difícil situación que atraviesa y de su confianza en Dios.
“Dios es bueno todo el tiempo. Y aunque a veces no entendamos lo que está pasando, seguimos confiando en Él. Porque sé que Dios no abandona a sus hijos, no nos deja en vergüenza y siempre, de alguna manera, termina mostrando el porqué de todo”, escribió.
La publicación llamó la atención de sus seguidores, pues se produjo mientras se conocen nuevos detalles sobre el acuerdo planteado dentro del proceso de reparación.
Epa Colombia reapareció en sus redes sociales con una reflexión sobre su situación actual. La empresaria atraviesa un proceso judicial y actualmente se encuentra privada de la libertad. 🙏🏼 pic.twitter.com/ic3KLTWjQ7— RCN Radio (@rcnradio) October 1, 2026
En la segunda parte de su mensaje, la empresaria dejó ver que mantiene la esperanza de que este momento pueda llegar a su final. Sin hacer referencia directa al acuerdo con TransMilenio, escribió: “Solo queda confiar, esperar y agradecer... porque Dios nunca falla. A punto de culminar esta dura tribulación”.
Con estas palabras, Epa Colombia volvió a pronunciarse públicamente después de varios días de expectativa alrededor de su situación.