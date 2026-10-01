Por primera vez, híbridos y eléctricos dominaron las ventas de carros en Colombia: estos fueron los que más se destacaron

La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) compartieron el más reciente boletín sobre la matriculación de vehículos nuevos durante el mes de septiembre.

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Las entidades encargadas compartieron las más recientes novedades que se viven en el mercado de vehículos, destacando los registros por parte de la venta de carros eléctricos e híbridos, los cuales alcanzaron sus mayores números hasta la fecha.

Por primera vez en la historia del sector automotor colombiano, los vehículos eléctricos e híbridos superaron la mitad del mercado durante un mes. En total, ambas clases de automóviles sumaron 17.156 matrículas, lo que equivale a una participación del 50,7 %.

La participación de los vehículos electrificados superó por primera vez la mitad del mercado automotor colombiano durante un mes. Foto: Getty Images

En lo corrido del 2026, ya han alcanzado la matriculación de 114.255 unidades y alrededor del 46 % del mercado, demostrando la rápida transformación que han tenido en el sector automotor.

Tanto los carros eléctricos como los híbridos alcanzaron en el mes de septiembre sus cifras más altas en el país.

Por un lado, las unidades eléctricas registraron 5.895 unidades nuevas, superando las cifras que fueron compartidas durante el mes de abril, en donde se habían matriculado 5.192 vehículos. Los datos demuestran un crecimiento del 217,3 % frente a septiembre de 2025.

Los carros híbridos también alcanzaron su mayor registro mensual histórico, con un total de 11.261 unidades en septiembre, un 58,6 % más que en el mismo mes del año pasado.

¿Qué unidades eléctricas e híbridas fueron las que destacaron más en el mercado?

Durante el mes de septiembre, Fenalco y la ANDI registraron la venta de 33.835 vehículos nuevos en Colombia, un crecimiento del 36,1 % frente al mismo mes de 2025, y es la mayor cifra mensual que se ha vivido en el sector automotor desde el 2014.

Dentro del registro, múltiples modelos que pertenecen a vehículos eléctricos o híbridos destacaron bastante en el mercado.

El Tesla Model Y encabezó las matrículas de vehículos nuevos durante septiembre en Colombia. Foto: Getty Images

El principal de ellos fue el Tesla Model Y, una SUV que también se ha convertido en el carro más vendido en el país hasta la fecha. Durante el mes de septiembre, se matricularon un total de 2.220 unidades.

En cuanto a vehículos híbridos, el Toyota Corolla Cross fue uno de los más destacados, registrando 1.150 modelos vendidos durante septiembre; luego le sigue el Mazda CX-30, con 907 ventas.

Otros modelos que encabezaron la lista de los más vendidos fueron el Kia Sportage y el Nissan Qashqai, con 639 y 605 unidades registradas, respectivamente.