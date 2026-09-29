¿Hasta cuándo están eximidos los carros híbridos y eléctricos del pico y placa en Bogotá? Galán explicó el futuro de estos vehículos

Con el auge de los vehículos híbridos y eléctricos y en el marco de la socialización de los alcances de la nueva reforma tributaria de Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán recordó que estos carros tienen este permiso hasta el 31 de diciembre de 2027.

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Esta exención quedó establecida en el Plan de Desarrollo de Bogotá; sin embargo, muchos ciudadanos están a la expectativa de qué pasa con esta regla de 2028 en adelante.

Cuando Galán explicaba en una entrevista radial los acuerdos de la aprobada reforma tributaria, se le preguntó sobre el futuro de esta determinación vial. El alcalde sorprendió al señalar que esta no es una determinación que dependerá de él.

Carlos Fernando Galán, alcalde mayor de Bogotá. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Ampliar esto dependerá del siguiente Gobierno”, dijo el alcalde, aclarando que no depende de él el futuro de esta medida. Sorprendió Galán, puesto que él es mandatario de los bogotanos hasta el 31 de diciembre de 2027, precisamente, por lo que se debe esperar a que el equipo del próximo alcalde se estrene con esta restricción o exención.

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En el 2027, los colombianos elegirán sus alcaldes en las diferentes ciudades, por lo que este tema se proyecta para ser una posible bandera de quien aspire a ser el mandatario de la capital. Aunque es una conversación espinosa, ya se han conocido algunas opiniones.

El exalcalde Enrique Peñalosa señaló hace un par de semanas que, a su consideración, esta exención no debería seguir, en una entrevista con SEMANA. El exmandatario señaló que esta no tiene sentido, ya que el origen de la restricción es mejorar la movilidad.

“Estos vehículos ocupan el mismo espacio que un automóvil a combustión” es el principal argumento de Peñalosa.

Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá. Foto: Composición SEMANA | Fotos: Alejandro Acosta - Semana / Getty Images - A.P.I.

Mientras tanto, muchos compradores de estos vehículos señalan que esta exención fue su principal motivación para adquirirlo. Esta medida, que fue impulsada hace un par de años por el Gobierno nacional, tuvo esta intención: incentivar la compra de estos carros, teniendo en cuenta su positivo impacto con el medio ambiente.

Estos autos no producen el mismo CO2 que los convencionales, por lo que se estima una menor contaminación al medio ambiente.

Así las cosas, se empiezan a dar pistas de las banderas que pueden usar las campañas políticas que deseen llegar al poder en las próximas elecciones regionales, cuando hay temas de suma importancia para la ciudadanía sin que sean resueltos.