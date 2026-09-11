Cargador portátil para carros eléctricos e híbridos: precio, cómo funciona y dónde conseguirlo en Colombia

Existen algunos cargadores portátiles para vehículos eléctricos o híbridos que permiten conectar sus máquinas para recargar la batería en un lugar donde no hay puntos de carga instalados. En los distintos marketplaces se evidencia que hay diferentes alternativas en varios precios que oscilan desde los $500.000 hasta $2 millones.

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¿Cuánto se demora en cargar un cargador portátil para carro?

El productor de vehículos eléctricos BYD explicó que estos cargadores portátiles brindan muchas ventajas; la más importante, sin duda alguna, es la incondicionalidad que esta brinda, pues permite que un conductor no dependa del lugar y los puntos de carga ya instalados en la región.

Sin embargo, también precisan que este cargador es de carga lenta y se vería superado por un wallbox, también conocido como cargador en casa.

Los cargadores que tienen toda una infraestructura en casa cargarían más rápido. Foto: Getty

Los tiempos de un wallbox también son variantes, pero en promedio ellos tienen 22 kW, por lo que recargan normalmente una batería de un vehículo en un tiempo aproximado de 5 horas y media.

En este contexto, se estima que estos cargadores portátiles tengan una potencia de 7 kWh y tu vehículo una batería de 60 kWh, lo que garantiza la recarga completa en aproximadamente 7 horas.

¿Cómo funcionan y dónde conseguirlos?

Es importante precisar que no se trata de una “batería de respaldo”, powerbank masivo; es un cable de recarga inteligente EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment) que actúa como puente seguro entre la red eléctrica convencional y la batería del vehículo.

Con un conector nivel 1 se conecta a un tomacorriente estándar con polo a tierra tradicional, ofreciendo una carga muy lenta que puede significar entre 8 y 12 kilómetros de autonomía por cada hora de carga.

se conecta a un tomacorriente estándar con polo a tierra tradicional, ofreciendo una carga muy lenta que puede significar entre 8 y 12 kilómetros de autonomía por cada hora de carga. Con un conector nivel 2 se necesitan adaptadores de toma industrial (tipo NEMA o CETAC); estos equipos portátiles podrán recuperar hasta 35 o 40 kilómetros de rango por hora.

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Estos usan conectores naturales de tomacorriente; sin embargo, los expertos recomiendan nunca utilizar extensiones eléctricas convencionales de uso doméstico para conectar un cargador portátil, ya que el flujo continuo de alto amperaje puede derretir el cableado y generar un riesgo de incendio en la instalación eléctrica de la vivienda.

Aunque no son muy comunes, algunas marcas entregan un cargador portátil de nivel 1 con la compra del vehículo nuevo. Sin embargo, también es posible adquirir los adaptadores y demás en:

Concesionarios oficiales

Tiendas especializadas en movilidad eléctrica

Plataformas de comercio electrónico