James notifica a la FIFA con la firma en Atlético Nacional: este es el camino para jugar el Mundial de Clubes

La Liga y la Copa Betplay serán prioridades, pero James Rodríguez se mentaliza en llevar su imagen con la camiseta verdolaga más allá de Sudamérica. El camino se ve muy complicado, pero con buena puesta a punto, trabajo táctico, armonía en el camerino y todos trabajando por un mismo fin, se puede conseguir. El objetivo del capitán de la Selección Colombia no es otro que alcanzar el cupo al Mundial de Clubes de la FIFA.

Notificación oficial de Conmebol tras la firma de James Rodríguez en Nacional: fichaje resuena en Sudamérica

La reacción de Daniel Muñoz al fichaje de James Rodríguez en Atlético Nacional: “Mamita linda”

Para un club colombiano es muy complicado estar en el Mundial de Clubes de la FIFA, y partiendo de ahí, si es que existen posibilidades, Atlético Nacional pica en punta como el más cercano a ello por excelencia. La condición como equipo más ganador y reconocido en el exterior le da esa obligación. Mucho más si cuenta con jugadores insignia en su nómina.

Y es que Atlético Nacional comienza este nuevo ciclo no solo con James Rodríguez, que fue Premio Puskás, campeón de Champions League y goleador de un Mundial; sino con Franco Armani, campeón del mundo con Argentina, bicampeón de la Copa América y Copa Libertadores. Además de otras figuras como Alfredo Morelos, Jorman Campuzano, Mateus Uribe y William Tesillo.

James Rodríguez cumplió este viernes su primer entrenamiento con Atlético Nacional. Foto: @Nacionaloficial

Nacional intenta estar a la altura de la situación y en este remate de año el objetivo es volver a colocarse en el panorama internacional tras un 2026 fracasado en este ítem. Comienza la hoja de ruta para lo que sería su segunda participación en el Mundial de Clubes.

¿Qué debe hacer Atlético Nacional para ir al Mundial de Clubes?

El próximo Mundial de Clubes de la FIFA se realizará en el verano de 2029 con grandes protagonistas de Europa, Sudamérica y demás partes del mundo. Como primera opción para clasificar, está la de ser campeón en el torneo insignia de cada Confederación. Por ejemplo en la UEFA, los campeones de la Champions League obtienen su boleto directo a la cita mundialista.

En el caso de la Conmebol, los campeones de la Copa Libertadores son los que clasifican de manera directa al evento de la FIFA. Los que alcen el trofeo desde el 2025 hasta el 2028 pasan directamente y los otros clasificados saldrán del ranking de la confederación. Los dos primeros, que no hayan ganado el título, completarán el listado de 6.

Trofeo del Mundial de Clubes 2025. Foto: Getty Images

El único clasificado al Mundial de Clubes, desde la Conmebol, por ahora, es el Flamengo de Brasil por su título en el 2025. Ya con la edición 2026 llegando a su final, a Atlético Nacional le quedará el 2027 y 2028 para intentar ser campeón y meterse en el Mundial.

¿Cómo está Nacional en el ranking de la Conmebol?

En dado caso que no sea campeón, Atlético Nacional y James deberán mirar cómo está la situación en el ranking de la Conmebol. Actualmente, el club verdolaga es 26° con 17 puntos, muy lejos de los primeros lugares. LDU Quito, por ejemplo, es tercero con 58 unidades.

Su descenso se da porque en el 2026 no estuvo en Copa Libertadores. Ahora, bien, para remontar, está obligado a alcanzar, como mínimo, las semifinales de 2027 y 2028 y ganar la máxima cantidad de puntos posible, omitiendo además, algunos equipos que están por encima, pero con el potencial para ser campeones, que le descontaría puestos. ¿Alcanzará Atlético Nacional el Mundial de Clubes 2029?