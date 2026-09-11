Manchester United vs. Manchester City: canal y hora para ver el partido estelar de Premier League

Manchester United y Manchester City protagonizarán este domingo una nueva edición del clásico de la ciudad en la Premier League 2026/2027. Dicho compromiso tendrá la mirada atenta de Arsenal, Chelsea y Liverpool, equipos implicados en la pelea por la punta de la tabla.

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Ambos llegan con victoria a mitad de semana en Champions. Manchester City se impuso sobre FC Porto en condición de visitante (0-2), mientras que el United pasó por encima de Sabah (4-0) y le dio respiro al técnico Michael Carrick.

Pasada la página de ese debut internacional, se ponen cita en el Estadio Old Traford para uno de los clásicos más esperados de la temporada en Europa.

El derbi de Manchester United vs. Manchester City se jugará este domingo, 13 de septiembre, a las 10:30 de la mañana (hora de Colombia). La transmisión oficial estará disponible a través de ESPN en su señal principal, así como en Disney+ para usuarios de dispositivos móviles.

Primer derbi de Enzo Maresca

Para Enzo Maresca, técnico italiano del Manchester City, será un día especial por tratarse de su primera visita a Old Trafford como jefe del máximo rival de la ciudad en reemplazo de Pep Guardiola.

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“Es un partido especial, y lo más importante que podemos hacer es ser nosotros mismos, y luego ya veremos el resultado final”, declaró este viernes.

“Todos los clásicos son más o menos parecidos. Recuerdo que el peor fue Olympiacos contra Panathinaikos, porque se puso muy picante. Son partidos especiales para todos, y a mí me gustan este tipo de encuentros”, expresó.

Maresca sabe que ganarle a Manchester United en su casa no es tarea fácil y que varios clubes, empezando por el Arsenal, estarán esperando su tropiezo para escaparse en la tabla de posiciones.

Enzo Maresca, técnico del Manchester City Foto: AP Photo/Dave Thompson

Después de la inversión hecha en materia de fichajes, los hinchas del City esperan un golpe sobre la mesa frente a los red devils:

“Creo que lo más importante para los jugadores es estar concentrados en el partido. Sé que Old Trafford es diferente, pero el enfoque principal para los jugadores tiene que ser el plan de juego y cómo podemos ganar”, explicó Maresca.

Manchester United marcha en el undécimo puesto de la Premier League con apenas cuatro puntos. Un paso en falso contra los citizens podría dejar muy debilitado el proceso de Michael Carrick e incluso acelerar las discusiones sobre un cambio de timonel en el arraque de la temporada.

Dónde ver el partido de Manchester United vs. Manchester City