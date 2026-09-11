Andrea Petro habló sobre Iván Cepeda y dijo por qué perdió la Presidencia contra Abelardo De La Espriella: “Voy a decir la verdad”

Andrea Petro le concedió una entrevista a Eva Rey para el formato Me vale, en el que abrió las puertas de su vida y contó un poco sobre todo el proceso personal que ha llevado desde que su papá, Gustavo Petro, fue presidente.

Andrea Petro reaccionó a condena en contra de Juliana Guerrero y dijo lo que piensa de la decisión: “Bastante descarada”

La hija mayor del exmandatario conversó acerca de su padre, sus hermanas, Verónica Alcocer, su vida fuera de Colombia e Iván Cepeda, de quien no se guardó comentarios por lo ocurrido en las elecciones presidenciales 2026.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Andrea se despachó contra el excandidato de la izquierda, señalando que sería clara sobre su perspectiva de lo que ocurrió en la pasada coyuntura política.

La empresaria afirmó que nunca percibió que Iván Cepeda quisiera ser presidente, ya que no se destacó ni se desempeñó como correspondía en debates, eventos y pronunciamientos. La hija de Petro reiteró que la culpa fue del equipo del político, pues no permitieron que se ayudara.

“Yo voy a decir la verdad. Para mí, en mi punto de vista, Cepeda no quería ser presidente… Faltó trabajo, se cerraron a todo el mundo, no comunicaron con nadie. Esta Presidencia la perdimos por culpa de ellos; mi papá estaba y, tanto fue el desespero, que le tocó meterse directamente a él en eso”, dijo.

“Toca decir las cosas como son, los votos que ganó Cepeda son los de Petro… Cepeda no gana, no tiene mucho; le daría un millón y medio de votos por él. Un candidato que no va a debates, que lee los discursos… Eso no me hace sentir identificada. Se despertaron a último momento, pero ya para qué, esto lo perdimos por culpa de ellos. Se cerraron completamente (…) Perdimos la Presidencia por ellos”, agregó.

Andrea Petro aseguró que votó por Cepeda, pero específicamente por su intención de darle continuidad al legado de la izquierda, no porque se sintiera identificada con el cepedismo.

“Obvio, voté por él porque necesitamos una continuidad de gobierno y por respeto a la gente, pero por el candidato en sí, no. Petro era el que estaba detrás de eso y punto”, aseguró.

“Yo hablé por teléfono y no se dejaron ayudar, no dejaron que entrara nadie… no entendí por qué. Cepeda no tiene el electorado, es de Petro”, concluyó.