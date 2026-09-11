James Rodríguez ya es oficialmente nuevo jugador de Atlético Nacional. El regreso del capitán de la Selección Colombia al fútbol colombiano generó una gran expectativa entre los hinchas del cuadro antioqueño, pero detrás de la decisión también hubo un componente familiar que el propio futbolista reveló durante una reciente rueda de prensa.

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El anuncio de su llegada al equipo se hizo con un mensaje en el que Atlético Nacional destacó el trabajo realizado para concretar el fichaje del reconocido mediocampista.

“Aquí no hay un anuncio. Hay un trabajo por amor a este equipo. Un trabajo de todos los días, de mucha gente, en silencio, para que Nacional sea cada vez más grande”, señaló el club al confirmar la llegada del 10.

La presentación de James también estuvo acompañada por una rueda de prensa, que se transmitió gracias a una alianza exclusiva entre Atlético Nacional y Revista SEMANA. Allí, el jugador habló sobre diferentes aspectos de su llegada y contó cómo recibieron sus hijos la noticia.

De acuerdo con el futbolista, tanto Salomé como su hijo son seguidores del conjunto antioqueño y su entusiasmo fue uno de los factores que influyeron en su decisión.

“Influyó mucho, mis hijos son hinchas de este club y ellos están felices”, aseguró James.

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El jugador recordó especialmente la reacción de su hija cuando le contó que llegaría a Nacional. Según relató, Salomé estuvo a punto de llorar al conocer la noticia.

“Cuando se lo dije a mi hija, casi que lloraba y mi hijo también; a él le está gustando mucho el verde, desde que estaba David, así que estoy feliz de poder estar acá y sí, ellos han influido de manera muy importante para que yo viniera para acá”, manifestó.

Para el futbolista, la posibilidad de compartir esta nueva etapa con sus hijos también representa una motivación. “Quiero que ellos se sientan felices también”, expresó.