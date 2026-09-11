Esposada y encadenada: así fue trasladada Epa Colombia a sus audiencias en Ibagué; video dejó en evidencia el momento

El caso de Epa Colombia sigue llamando la atención de muchas personas, sobre todo en las redes sociales. Si bien cientos de sus seguidores y amigos afirman que ella “ya pagó”, su situación continúa causando un debate, ya que, para muchos, es tratada como delincuente de alto riesgo, sin serlo.

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Recientemente, su caso se volvió tema de conversación luego de que se conociera un video de uno de sus traslados a los juzgados de Ibagué, donde permanece privada de la libertad mientras cumple su condena.

En las imágenes, que comenzaron a viralizarse en redes sociales, se puede ver a la creadora de contenido siendo trasladada por funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Daneidy aparece con esposas en las manos y elementos para mantenerla amarrada en los pies, además de llevar cadenas durante el recorrido.

El traslado era hacia los juzgados ubicados en inmediaciones de la avenida Ambalá con calle 69, en el sector de Los Arrayanes. Las medidas de seguridad utilizadas para su ingreso y posterior salida del despacho judicial fueron lo que más llamó la atención de muchos usuarios en redes.

El video se viralizó en diferentes plataformas y causó opiniones divididas, pues mientras algunas personas cuestionan las condiciones en las que fue trasladada, otras señalaron que esta forma de actuar hace parte de los protocolos de seguridad que se utilizan para movilizar a personas que cumplen condenas en prisión.

El traslado de la influencer se dio en medio de cuestionamientos relacionados con los presuntos beneficios que habría recibido durante su permanencia en un centro de detención de Bogotá. Luego de esto, fue trasladada al Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué (Coiba) de Picaleña, prisión de mediana seguridad donde sigue privada de su libertad.

Caso de Epa Colombia

La creadora de contenido digital y empresaria cumple una condena de 63 meses y 15 días de prisión por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines terroristas.

La condena se dio por los hechos ocurridos durante las manifestaciones de noviembre de 2019, cuando Daneidy cometió actos vandálicos contra instalaciones del TransMilenio en Bogotá.

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Desde entonces, el caso ha mantenido la atención de miles de personas, especialmente de sus amigos más cercanos y por supuesto, su familia.

Por el momento, la creadora de contenido continúa privada de la libertad en Ibagué, mientras su abogada, Wendy Herrera, continúa trabajando para lograr avances en su caso, a pesar de que, en una comunicación anterior, dejó ver que prácticamente le tocó iniciar desde cero la defensa de la influencer.