James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional: Maluma y Blessd reaccionaron al fichaje

En la noche del jueves 10 de septiembre, Atlético Nacional sorprendió a su hinchada con un anuncio que generó miles de reacciones en redes sociales. El equipo confirmó la llegada de James Rodríguez, una de las figuras más importantes de la Selección Colombia.

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La noticia fue presentada a través de la cuenta oficial de Instagram del club con un mensaje en el que destacó el trabajo que hubo detrás de la incorporación del futbolista y el vínculo que existe con la institución.

“Aquí no hay un anuncio. Hay un trabajo por amor a este equipo. Un trabajo de todos los días, de mucha gente, en silencio, para que Nacional sea cada vez más grande. Cuando un club trabaja por el club, la grandeza no es un discurso: es una consecuencia. Confiaron. Creyeron. Era inevitable. James Rodríguez es Atlético Nacional. El más grande al más grande”, se lee junto al video de presentación.

La publicación no tardó en llamar la atención de los seguidores del conjunto antioqueño y también de reconocidos artistas colombianos. Entre ellos estuvieron Maluma y Blessd, dos de los principales exponentes del reguetón nacional, quienes dejaron sus mensajes en la sección de comentarios.

Maluma reaccionó al anuncio con una corta pero contundente frase: “Qué chimba, uffff”.

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Su comentario rápidamente se sumó a las diferentes muestras de emoción que generó la confirmación de James Rodríguez como nuevo jugador de Atlético Nacional.

Por su parte, Blessd también quiso pronunciarse sobre la llegada del futbolista. El cantante escribió “Vamos Nacional”, dejando clara su emoción por el fichaje y sumándose a los mensajes de apoyo que comenzaron a aparecer tras la publicación del club.

Maluma y Blessd reaccionaron a la llegada de James Rodríguez al Atlético Nacional. Foto: Instagram @nacionaloficial

Como era de esperarse, los seguidores del cuadro antioqueño también compartieron sus opiniones en el post y dejaron importantes mensajes para James Rodríguez.

“Tienen que ganarlo todo”; “Gracias por cumplir mi sueño de verte vestido de verde, capitán”; “Bienvenido al equipo más grande de Colombia, mi presi”; “El más grande al más grande” y “Esto es un sueño” son algunas de las palabras que se leen.