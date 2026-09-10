Camilo lanza ‘Para cuando sean mayores’: la emotiva razón detrás de su nuevo álbum junto a Evaluna y sus hijas

El cantautor colombiano Camilo Echeverry presentó oficialmente Para cuando sean mayores, su quinta producción discográfica de estudio.

El trabajo, compuesto por 13 canciones, se encuentra disponible en las principales plataformas de música y propone una propuesta conceptual centrada en las vivencias de la paternidad y el reencuentro con la infancia.

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De acuerdo con la información difundida por el equipo del artista y sus canales oficiales, el proyecto nació como una reflexión personal tras el nacimiento de sus hijas, Índigo y Amaranto.

Aunque el concepto gira en torno a la niñez, el equipo creativo precisa que no se trata de un álbum infantil, sino de un proyecto de introspección personal dirigido al público adulto.

En un mensaje dirigido a los miembros de su comunidad de seguidores, denominada ‘La Tribu’, Camilo explicó que la composición del disco implicó un ejercicio de memoria y reconexión con su propia niñez.

Según la descripción del material, el disco aborda temáticas como el paso del tiempo, las exigencias de la adultez y las relaciones personales.

El repertorio incluye intervenciones sonoras de sus hijas, cuyas voces fueron registradas en temas específicos. Asimismo, el álbum cuenta con una única colaboración vocal formal en la canción “La Medalla”, interpretada junto a su esposa, la cantante y actriz Evaluna Montaner.

“Empecé a escribir un álbum para ellas. Para mis hijas. Y mientras lo hacía, descubrí que quien más lo necesita soy yo”, afirmó el artista en las notas conceptuales del lanzamiento.

Evaluna y Camilo se presentan en Premios lo Nuestro Foto: Instagram: @evaluna

El álbum navega predominantemente dentro del género pop, incorporando matices de otros estilos musicales a lo largo de sus 13 cortes:

“Los Cuentos”: Funciona como el interludio de apertura. Un adelanto en formato de audio e imagen había sido compartido previamente por el cantante en sus redes sociales el pasado 8 de agosto.

Funciona como el interludio de apertura. Un adelanto en formato de audio e imagen había sido compartido previamente por el cantante en sus redes sociales el pasado 8 de agosto. “El Árbol”: Seleccionado como el primer sencillo promocional del disco. El tema tuvo su primera presentación televisiva durante la gala de los Premios Juventud.

Seleccionado como el primer sencillo promocional del disco. El tema tuvo su primera presentación televisiva durante la gala de los Premios Juventud. “El Titiritero” y “Chiquita”: Exploran fusiones ritmicas; el primero combina elementos del bossa nova, mientras que el segundo incorpora la marimba y percusiones tradicionales del Pacífico colombiano.

Exploran fusiones ritmicas; el primero combina elementos del bossa nova, mientras que el segundo incorpora la marimba y percusiones tradicionales del Pacífico colombiano. “La Campana” y “El Traje”: Constituyen los momentos de mayor introspección del disco, abordando aspectos emocionales y espirituales mediante arreglos de piano y órgano.

Constituyen los momentos de mayor introspección del disco, abordando aspectos emocionales y espirituales mediante arreglos de piano y órgano. “For Eva” y “Luna”: Cierran la producción como composiciones dedicadas a su esposa, integrando sonidos que van desde el bolero orquestado hasta el pop tradicional.

El lanzamiento discográfico estará acompañado por la gira de conciertos titulada “Para Cuando Sean Mayores Tour 2026 & 2027”. Según el cronograma anunciado, la serie de presentaciones dará inicio en Estados Unidos, con fechas confirmadas en ciudades como Miami, Orlando, Chicago y Nueva York.

Camilo presenta 'Para cuando sean mayores' Foto: Equipo de prensa Camilo

Posteriormente, el recorrido abarcará diversos países de América Latina durante los meses finales de 2026, incluyendo paradas en Puerto Rico, Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador y Colombia.

Para el primer trimestre de 2027, el artista tiene programado visitar varias ciudades de México, entre las que se encuentran Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Mérida.

Con este trabajo, el artista paisa suma un nuevo hito a su trayectoria discográfica comercial, consolidando el sello conceptual que ha caracterizado sus producciones anteriores.