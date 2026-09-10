Milena López fue foco de miradas en los medios nacionales, debido a su trabajo en televisión como presentadora. La famosa logró cautivar con su rol en distintos formatos, al punto de llegar a MasterChef Celebrity 2026.

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En esta idea de cocina, la celebridad fue enfática en que estaba aprendiendo, probando suerte con algunos sabores y recetas. Sin embargo, su desempeño no fue el mejor y la eliminaron entre los primeros ocho participantes.

Luego de quedar por fuera del concurso gastronómico, la presentadora caldense habló con el programa radial La Mega, de RCN, sobre diferentes momentos de su trayectoria profesional.

En la conversación, recordó experiencias que marcaron su carrera en televisión y reflexionó sobre los cambios personales que ha experimentado con el paso de los años y que hoy influyen en la manera en que afronta sus nuevos proyectos.

López también se refirió a la década que permaneció vinculada al Canal RCN, una etapa que calificó como determinante para su crecimiento frente a las cámaras. Entre las experiencias más importantes de ese periodo estuvo su paso por Muy Buenos Días, espacio en el que trabajó durante seis años junto a Jota Mario Valencia y Laura Acuña.

Precisamente, durante la entrevista surgió el tema de la relación profesional que mantuvo con Acuña. La presentadora fue consultada sobre cómo era compartir diariamente el set con ella y sobre algunos aspectos de su personalidad, por lo que terminó recordando detalles de la dinámica que ambas tuvieron mientras hicieron parte del reconocido matutino.

“Para nadie es un secreto que Laura tiene un temperamento fuerte. Yo estaba muy enfocada en lo que quería hacer, en lo que quería transmitir y en lo que quería construir. Si hoy en día no estás en un día bueno o no tienes ánimo de saludar a nadie, es respetable. Yo voy para adelante”, afirmó.

“Las dinámicas en ‘Muy Buenos Días’ fueron tomando ritmo que eso no afectó el desarrollo del programa. Durante esa época, ya no hablo con Laura, tuvimos una amistad muy bonita... conocí a mi esposo por ella. Aprendí a entender los temperamentos de ellos dos, y vivir en sincronía”, agregó.

Uno de los momentos que más llamó la atención durante la conversación se produjo cuando los locutores plantearon un escenario hipotético sobre el futuro profesional de López.

La presentadora fue interrogada sobre si estaría dispuesta a compartir nuevamente pantalla con Laura Acuña en caso de recibir una propuesta para conducir juntas un programa matutino.

La pregunta abrió la posibilidad de un eventual reencuentro entre ambas figuras de la televisión, luego de los años que compartieron en Muy Buenos Días. No obstante, la famosa aseguró que no lo haría.

“La Milena que trabajó en Muy buenos días es muy diferente a la Milena que trabaja hoy. Ya hoy en día, cuando me siento incómoda en un lugar, decido no estar. Esa Milena de antes tenía un poco más de resistencia; hoy no estoy en lugares donde no me sienta cómoda”, dijo.