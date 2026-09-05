Milena López reveló en SEMANA detalles del millonario robo que sufrió en su apartamento: “Qué tristeza”

La presentadora Milena López recordó uno de los episodios más difíciles que ha vivido en los últimos años: el robo que sufrió en su apartamento en 2022. El hecho ocurrió mientras se encontraba descansando junto a su pareja, momento en el que dos hombres ingresaron a la vivienda y los intimidaron con un cuchillo.

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De acuerdo con lo que ha relatado sobre aquel episodio, los delincuentes buscaban una importante suma de dinero y llegaron a exigir hasta 500 millones de pesos. Además de llevarse una considerable cantidad de efectivo y otras pertenencias, la situación dejó una huella emocional en la presentadora y su pareja.

En una reciente entrevista con SEMANA, López volvió a hablar de lo sucedido y reconoció que, aunque ha pasado bastante tiempo, las consecuencias de aquel momento todavía están presentes en su manera de percibir la seguridad.

“De eso no se supo nunca nada, ya pasó bastante tiempo, pero pues, la vida te cambia en muchos sentidos. Lo que pasa es que cada vez te vuelves más prevenido”, manifestó.

La presentadora reveló cómo este robo cambio su vida. Foto: Foto: Instagram @smilelopez.

La experiencia también llevó a la pareja a tomar la decisión de irse de la ciudad mientras recobraban la tranquilidad. Según explicó la presentadora, después del robo optaron por trasladarse a Barranquilla, buscando cambiar de ambiente y tomar distancia de lo que había ocurrido.

“Nosotros incluso tomamos la decisión de irnos para Barranquilla a raíz de esa situación como para buscar cambiar de ambiente, para alejarnos un poco de lo traumático que fue, pero ya volvimos a Bogotá y estamos casi que retomando nuestra vida desde el año 2025. Llegamos en abril del 2025, hace más de un año”, indicó.

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Con el paso del tiempo, López y su pareja decidieron regresar a la capital y retomar su cotidianidad. Sin embargo, la presentadora dejó claro que episodios como este modifican la percepción de seguridad incluso dentro del propio hogar.

Al recordar lo ocurrido, la presentadora también expresó su preocupación por la situación de inseguridad que, desde su perspectiva, atraviesa Colombia. Sus palabras estuvieron acompañadas de una reflexión sobre lo difícil que resulta para muchas personas sentirse tranquilas en sus propias viviendas.

“Qué tristeza que en un país tan lindo como Colombia pues tengamos que vivir estas situaciones cada vez más y que la gente ni siquiera se pueda sentir segura en sus casas”, dijo.

Finalmente, Milena López manifestó que mantiene la esperanza de que el panorama pueda mejorar y que los colombianos tengan mayores condiciones de tranquilidad. La presentadora aseguró que confía en que el nuevo Gobierno pueda generar cambios frente a esta problemática.

“Yo la verdad tengo muchas esperanzas en que en este nuevo gobierno las cosas cambien y que podamos, por lo menos, vivir con un poquito más de tranquilidad nuestro país”, terminó.