La millonada que se ganará Daniel Muñoz en Nottingham Forest: tendrá aumento importante

Daniel Muñoz puso punto final a su carrera en Crystal Palace y se enfrentará a un nuevo desafío en la Premier League: Nottingham Forest lo presentó oficialmente.

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El colombiano se posicionó en los últimos años como uno de los mejores laterales del campeonato inglés, no por algo logró ser protagonista en tres títulos con The Eagles: Una FA Cup, una Community Shield y una Conference League.

El Nottingham pagó una cifra de 27 millones de euros para quedarse con el jugador de la Selección Colombia y volverlo a juntar con el técnico Oliver Glasner, quien logró sacar lo mejor de su nivel.

Muñoz firmó por tres temporadas, por lo que estará allí hasta mediados de 2029, pero también va a tener un aumento salarial. En las últimas horas, se conoció el dinero que ganará el futbolista en esta nueva etapa.

Daniel Muñoz luce los colores del Nottingham Forest, equipo de la Premier League de Inglaterra. Foto: Nottingham Forest

El lateral ganaba alrededor de 2,7 millones de dólares por temporada en el Crystal Palace, pero desde esta campaña pasará a cobrar más de 3 millones anuales de salario.

De esta manera, el jugador tendrá un aumento importante en cuanto al dinero que le ingresara a nivel de clubes, además de vivir una nueva experiencia en Inglaterra.

Después de ser presentado oficialmente, Muñoz agradeció a los dirigentes del Forest por darle la confianza de vestir esta camiseta y tenerle fe en su habilidad y en su talento.

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“Es un club ganador. Creo que cuando esa es la expectativa y la mentalidad —tanto de la directiva y el cuerpo técnico como de los jugadores—, eso lo hace especial”, dijo.

Sobre los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta, el colombiano afirmó que uno de estos es que llega a un club que tiene grandes objetivos para el futuro.

Asimismo, confesó que el técnico Glasner fue otro de los motivos por los que decidió venir al conjunto Garibaldi. “Tengo una muy buena relación con él y logramos grandes cosas juntos; fue una etapa increíblemente especial. Siento un gran respeto y mucha admiración por lo que hizo en nuestro anterior club”, comentó.

Daniel Muñoz, futbolista de la Selección Colombia. Foto: Nottingham Forest

“Es un trabajador incansable, un ganador. Creo que eso influyó en la decisión que tomé: lo conozco y sé cómo trabaja, cómo son sus asistentes; todos comparten la misma mentalidad y yo estoy en la misma sintonía”, añadió.

Se espera que Muñoz haga su estreno el próximo sábado cuando reciban en el City Ground al Tottenham Hotspur por una nueva fecha de la Premier League.