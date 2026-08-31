Daniel Muñoz confiesa por qué se fue al Nottingham Forest: reveló las dos razones

Daniel Muñoz fue presentado como nuevo fichaje del Nottingham Forest FC. El lateral colombiano firmó contrato por tres temporadas y dejó abierta la posibilidad de renovar un año más si así lo quieren ambas partes.

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La mayoría de los hinchas colombianos han felicitado a Muñoz por este nuevo paso en su carrera, aunque otros preguntan por las razones de esta decisión.

Y es que el lateral antioqueño era referente histórico del Crystal Palace, club londinense con el que consiguió la FA Cup, la Community Shield y la Conference League en Europa. Muñoz todavía tenía contrato vigente para quedarse otro año más; sin embargo, decidió atender el llamado desde Nottingham.

El principal responsable de este cambio fue Oliver Glasner, técnico austriaco que tuvo a Muñoz bajo sus órdenes en el Crystal Palace y lo pidió para este nuevo proyecto que emprende en Inglaterra.

¿Por qué se fue de Crystal Palace a Nottingham Forest?

Hay otras razones que lo llevaron a tomar esta decisión. “Estoy muy agradecido. En primer lugar, a Dios, por la vida y por otra gran oportunidad, y a esta directiva, que tiene fe en mi habilidad y en mi talento”, declaró Muñoz.

Oficial: Daniel Muñoz fue presentado en su nuevo equipo y firmó contrato por tres años

“Es un club ganador. Creo que cuando esa es la expectativa y la mentalidad —tanto de la directiva y el cuerpo técnico como de los jugadores—, eso lo hace especial”, añadió.

Muñoz considera que Nottingham Forest “es un club que ha luchado mucho en los últimos años, que ha competido al máximo nivel y llegó a las semifinales de la Europa League. Creo que tiene objetivos aún mayores para el futuro; eso es precisamente lo que me gusta del Forest y la razón por la que decidí venir aquí”.

Daniel Muñoz arranca una nueva travesía en el Nottingham Forest. Foto: NFFC

Oliver Glasner lo convenció

El colombiano admitió que Oliver Glasner tuvo mucho que ver con su cambio. “Creo que Glasner es especial; tengo una muy buena relación con él y logramos grandes cosas juntos; fue una etapa increíblemente especial. Siento un gran respeto y mucha admiración por lo que hizo en nuestro anterior club”, dijo.

“Es un trabajador incansable, un ganador. Creo que eso influyó en la decisión que tomé: lo conozco y sé cómo trabaja, cómo son sus asistentes; todos comparten la misma mentalidad y yo estoy en la misma sintonía”, explicó.

Muñoz se comprometió a dar todo para lograr los objetivos del Nottingham Forest. “Cuando trabajo con él, siempre lo doy todo; entrego lo mejor de mí. Siempre busco exigirme al máximo, tal vez incluso más allá de mis límites, y ahí reside realmente el ingrediente especial de trabajar con Oliver Glasner: las cualidades humanas que posee él y que tienen sus asistentes”, insistió.

“Creo que esto me ayudará a integrarme más fácilmente en el vestuario y en el campo. Como jugador nuevo, para mí y para mi familia resulta mucho más sencillo incorporarme a un equipo sano y acogedor, uno que sea como una familia”, finalizó.