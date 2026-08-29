Confirmado el nuevo quipo de Daniel Muñoz: firma hasta 2029 y su bienvenida sería pronto

Daniel Muñoz dejará Crystal Palace, pero seguirá en Premier League. Este sábado, 29 de agosto de 2026, el periodista Fabrizio Romano desveló el nuevo destino del lateral derecho de la Selección Colombia.

La tabla de la Premier League tras la goleada del Manchester City al Crystal Palace de Muñoz y Lerma

Fabrizio Romano indica que Daniel Muñoz será nuevo jugador del Nottingham Forest inglés, equipo dos veces campeón de la Copa de Europa (78-79 y 79-80), hoy conocida como la UEFA Champions League.

El acuerdo entre Nottingham Forest y Crystal Palace, por Daniel Muñoz, ronda los 22 millones de libras. Además, el colombiano estampará su firma hasta mediados de 2029, de no ocurrir nada extraordinario.

Muñoz se realizará los exámenes médicos, en su nuevo club, este domingo 30 de agosto. Así las cosas, su oficialización sería en las próximas horas por parte de las redes oficiales del Nottingham Forest.

🚨🔴⚪️ Nottingham Forest agree £22m deal for Daniel Munoz, here we go! 🌳🇨🇴



Agreement closed now with Crystal Palace as #CPFC gave authorization to travel to the Colombian fullback. Medical booked on Sunday.



Munoz signs until June 2029 - follows @SamiMokbel_BBC @David_Ornstein. pic.twitter.com/pZkwVwFOtP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2026

Las reacciones al nuevo equipo de Daniel Muñoz: Nottingham Forest

Es cierto que en el pasado, Daniel Muñoz sonó para varios equipos de Inglaterra y Europa en general. Incluso, fuertes rumores de la prensa revelaron que FC Barcelona habría estado detrás de los servicios del colombiano.

Sin embargo, hasta ahora se dio un verdadero traspaso desde Crystal Palace a otro equipo. Por tanto, las reacciones no se han hecho esperar.

Uno de los que opinó fue el reconocido periodista deportivo, Carlos Antonio Vélez. Por medio de su cuenta de X, analizó el traspaso de Muñoz, y también mencionó que pudo haber llegado a un equipo de más categoría.

“Históricamente su nuevo destino es más que la camiseta que vestía. Pero siempre creí que podía llegar más lejos y jugar en un equipo top… a veces no alcanza la capacidad sino el alcance de quien lo maneja... lastima y suerte!”, escribió Carlos Antonio Vélez.

Históricamente su nuevo destino es más q la camiseta q vestía… pero, siempre creí q podía llegar más lejos y jugar en un equipo TOP… a veces no alcanza la capacidad sino el alcance de quien lo maneja.. lastima y suerte! https://t.co/Vh387z6noR — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) August 29, 2026

Muñoz se marcha del Crystal Palace luego de hacer historia allí. Integró el club en una época dorada, donde levantó la FA Cup, la Community Shield y la Europa League. Queda como leyenda en un equipo que, históricamente, no había levantado un trofeo antes.

Daniel Muñoz se marcha como una verdadera leyenda del Crystal Palace. Foto: Getty Images

Daniel Muñoz tendría un importante aumento salarial

Antes de que Fabrizio Romano revelara el negocio finiquitado entre Nottingham Forest y Crystal Palace, el periodista Felipe Sierra ya había adelantado que se trataría de un importante aumento salarial para el colombiano.

“Daniel Muñoz (30) ya acordó las condiciones de su posible contrato con Nottingham Forest por un vínculo multianual (3/+) y un importante aumento salarial”, escribió Sierra.

🚨 Daniel Muñoz (30) ya acordó las condiciones de su posible contrato con #NottinghamForest por un vínculo multianual (3/+) y un importante aumento salarial. Los diálogos entre clubes continúan y tratan de ajustar una pequeña diferencia que solicita #CrystalPalace. 🇨🇴🔜🌳 pic.twitter.com/azAm5rVjYH — Pipe Sierra (@PSierraR) August 29, 2026

Ahora, la expectativa está en cómo será la presentación de Daniel Muñoz en su nuevo equipo, pues se trata de uno de los jugadores con mejor rendimiento, en Inglaterra, en el último tiempo.