Girar a la derecha con el semáforo en rojo no siempre está permitido y lo pueden multar: estas son las excepciones de la norma

Parece una obviedad afirmar que cuando un semáforo está en rojo, todos los vehículos deben detenerse; sin embargo, esta tiene su excepción: cuando en una intersección se va a girar hacia la derecha. Aunque muchos conductores en Colombia tienen claro este permiso, otros lo dudan y prefieren abstenerse, pero lo cierto es que el Código Nacional de Tránsito especifica tácitamente qué condiciones se deben cumplir para acceder a este giro.

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Es posible girar a la derecha, aun si el semáforo está en rojo.

El Código Nacional de Tránsito es la normativa legal que establece las condiciones que se deben cumplir en las carreteras colombianas y allí se establece que los conductores en Colombia sí pueden girar a la derecha en una intersección, aún cuando el semáforo está en rojo. Sin embargo, su aplicación no es indiscriminada ni absoluta y establece una serie de condiciones para que sea validada.

Lo que establece la ley en Colombia

El artículo 118 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre) establece las siguientes condiciones que debe tener un conductor en el momento que desee girar a la derecha cuando un semáforo esté en rojo:

Permitido por regla general, salvo señal contraria: Se puede girar a la derecha en rojo a menos que exista una señal vertical o demarcación vial que lo prohíba explícitamente (como un letrero de “Prohibido girar a la derecha con luz roja”).

Se puede girar a la derecha en rojo a menos que exista una señal vertical o demarcación vial que lo prohíba explícitamente (como un letrero de “Prohibido girar a la derecha con luz roja”). Prioridad absoluta al peatón y al ciclista: El conductor que pretende girar está obligado a detener totalmente el vehículo antes de la línea de parada, verificar que no transiten peatones ni bicipersonas y cederles el paso. El giro solo debe completarse si la vía está completamente despejada.

El conductor que pretende girar está obligado a detener totalmente el vehículo antes de la línea de parada, verificar que no transiten peatones ni bicipersonas y cederles el paso. El giro solo debe completarse si la vía está completamente despejada. Ceder la vía al tráfico con luz verde: El vehículo que realiza el giro no tiene prelación sobre los automóviles que circulan por la vía a la que se va a incorporar con el semáforo en verde.

El vehículo que realiza el giro no tiene prelación sobre los automóviles que circulan por la vía a la que se va a incorporar con el semáforo en verde. Obligación de pare total: La maniobra no equivale a cruzar en movimiento; el vehículo debe hacer una detención completa antes de efectuar el giro.

Además, este artículo establece los términos y los fines que cumplen las demás luces de un semáforo; por ejemplo, la amarilla es señal de atención para que el cruce sea desalojado por los diferentes actores viales, ya que, luego de esta, viene un cambio de sentido: o el avance de los automotores o la detención definitiva.

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El intermitente amarillo advierte sobre una vía con prelación, sin dejar de exigir máxima precaución al conducir. Foto: Getty Images

Y, por último, la luz verde indica la posibilidad de avanzar. Esta última aplica tanto para el paso peatonal como para el vehicular que, a excepción de la luz amarilla, está en los dos tipos de semáforos.